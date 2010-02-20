به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب یازده گروه علمی شامل "تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی"، "حقوق"، "زبان و ادبیات"، "علوم اجتماعی و علوم ارتباطات"، "علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری"، "علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی"، "علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه ای"، "فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث"، "فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان"، "فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری"، "مطالعات هنر و زیبایی شناسی" به دبیرخانه چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی ارسال کنند.

آثار ارسالی به جشنواره بین‌المللی فارابی در دو بخش داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد که در بخش داخلی آثار پژوهشگران در دو سطح بزرگسال و جوان (زیر 35 سال) و در بخش خارجی آثار پژوهشگران غیرایرانی در خصوص اسلام و ایران پذیرفته می‌شود در بخش جنبی جشنواره نیز هر ساله مرکز پژوهشی، نشریه علمی پژوهشی و انجمن عملی برتر در حوزه علوم انسانی معرفی شده و مورد تقدیر قرار می گیرند.

متقاضیان شرکت در چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی می توانند با مراجعه به پایگاه جشنواره به نشانی www.farabiaward.ir نسبت به دریافت و تکمیل فرمهای مربوط اقدام کنند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی آبان ماه 1389 برگزار خواهد شد.