سعید عبدالهی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه حمل و نقل جاده ای به عنوان یکی از مهمترین بخشهای ارتباطی بین ایران و ترکیه است، گفت: در طول سالیان گذشته مشکلاتی در حمل و نقل جاده‌های بین دو کشور از جمله اخذ مجوزهای سالیانه برای تردد اتوبوسهای ایرانی به ترکیه و یا ترانزیت مسافران از ترکیه به سوریه وجود داشته است.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعلام دستاوردهای بیست و یکمین کمیسیون مشترک اقتصادی-بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، اعلام کرد: در این دوره ماده 10 موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین 2 کشور اصلاح شد که بر اساس آن، لزوم اخذ هرگونه مجوز سالیانه برای تردد اتوبوسهای بین دو کشور حذف می شود.

عبداللهی با اشاره به پیگیری 4 ساله طرف ایرانی برای اصلاح این ماده از موافقتنامه از نهایی و عملیاتی شدن این اصلاحیه در اولین جلسه ویژه ظرف 1 ماه آینده خبر داد.

وی با بیان اینکه در طول سال در حدود 12 هزار نفر با اتوبوس از ایران به قلمرو ترکیه وارد می شوند، تصریح کرد: به طور متوسط سالیانه از ایران در حدود 3 هزار و 500 نفر به مقصد ترکیه و 8 هزارو 500 سفر از راه ترکیه به مقصد سوریه مسافرت می کنند.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، اعلام کرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه در حدود 7 میلیون و 300 هزار نفر از مرزهای کشور عبور کرده اند، این در حالی است که در کل سال 87 در حدود 7 میلیون و 151 هزار نفر تردد از مرزهای کشور صورت گرفته بود.

عبداللهی تصریح کرد: از 7 میلیون و 151 هزار نفر تردد در حدود 65 درصد را مسافران ایرانی و 35 درصد را مسافران خارجی تشکیل می دهند.

افتتاح رسمی مرز مهران

وی با اشاره به افتتاح رسمی مرز مهران در ماه گذشته، اظهار داشت: در طول 10 ماه ابتدای سالجاری در حدود یک میلیون و 500 هزار نفر تردد از پایانه مرزی مهران انجام شده است که از نظر تردد اولین و بیشترین تردد را در بین 24 پایانه موجود در کشور دارد.

تردد مسافران از مرزها در نوروز 30 درصد افزایش می یابد

عبداللهی در ادامه با بیان اینکه تعداد مسافرانی که در نوروز سال 88 از مرزهای کشور عبور کرده اند با 40 درصد رشد نسبت به سال 87 به بیش از 528 هزار نفر رسیده بود، پیش بینی کرد این تعداد در نوروز سال 89 با افزایش 20 تا30 درصدی به حدود 700 هزار نفر برسد.

وی در خصوص رتبه بندی میزان پذیرش مسافر در پایانه های مرزی کشور اظهارداشت: از این نظر عراق در رتبه اول قرار گرفته است و کشورهای سوریه ، ترکیه ، نخجوان، آذربایجان ، ارمنستان ، افغانستان ، پاکستان ، ترکمنستان در رده های بعدی تقاضاهای مسافران ایرانی قرار دارند.

تمهیدات نوروزی برای مسافران

عبداللهی در خصوص اقدامات سازمان راهداری برای ارائه خدمات در پایانه های مرزی برای روزهای نوروز گفت: برای پذیرش بیشتر اتوبوسهای ایرانی در روزهای اول سال بوسیله کشورهای همسایه در پایانه های مرزی کشور، مسئولان ایرانی از طریق سفارتخانه ها رایزنی‌هایی را با گمرکها و مسئولان آن کشورها انجام داده اند.

وی در ادامه از برگزاری جلسات هماهنگی با سایر ارگانهای مستقر در پایانه های مرزی برای نوروز خبر داد و اعلام کرد: در ایام نوروز شیفت کاری در پایانه ها افزایش یافته و تمهیداتی برای جلوگیری از توقف بیش از اندازه به خصوص در زمان پیک کاری در نوروز اندیشیده شده است.

این مقام مسئول گفت: برای ارائه سرویس های بهتر، خدمات و تسهیلات در پایانه ها هماهنگی‌های لازم با شرکتهای مختلف و قسمتهای مختلف در پایانه ها که به نوعی در این زمینه موثرند، انجام شده است.