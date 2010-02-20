گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی قم از ارائه خدمات به 10 ناشر قرآنی طی ماه⁯های دی و بهمن خبر داد. حجت⁯الاسلام سیدجواد عظیمی اظهار داشت: در طول دهه فجر انقلاب اسلامی بیش از 500 جلد قرآن کریم به حدود 50 در سطح استان قم اهدا شده است. وی با اشاره به برخی فعالیتهای انجام شده در دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: طی دو ماه اخیر 10 ناشر قرآنی جهت چاپ و نشر حداقل 20 هزار جلد قرآن کریم به دارالقرآن الکریم مراجعه کردند و به آنها خدمات ارائه شد.

- امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه جریان ولایت در واقع از هر جریانی قویتر و پایدارتر است،گفت: پیروزی و تداوم انقلاب مدیون جریان ولایت است. آیت الله سیداحمد علم الهدی درجمع تعدادی از هیئات مذهبی خراسان رضوی افزود: قرآن مردم را به سوی شریعت اسلام که همان شریعت قوام است، هدایت می کند.

- به همت اداره تبلیغات اسلامی و با همکاری خانه قرآن روستایی حضرت زهرا(س) رامیان گلستان، محفل انس با قرآن ویژه خواهران دراین شهرستان برگزار شد. مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان در این مراسم معنوی گفت: تلاوت قرآن کریم یکی از اصول اساسی در جامعه قرآنی است. اگرچه باید دقت داشت که این کتاب بزرگ آسمانى، تنها براى تلاوت نیست بلکه هدف نهایی از آن "ذکر" (یادآورى)، "تدبر" (بررسى عواقب و نتائج کار)، "انذار"، "خارج کردن انسانها از ظلمات به نور" و "شفا و رحمت و هدایت" است.

- پنج جلد نخستین دانشنامه امام حسین(ع) با عنوان "عاشورانامه" توسط مرکز مطالعات راهبردی خیمه منتشر شد. در این دانشنامه، گزیده‌ای از بهترین مقالات درباره شخصیت امام حسین(ع) در چندین بخش گنجانده شده است. همچنین در این دانشنامه بر هدف‌شناسی آن حضرت از قیام تمرکز شده و رویکردهای مختلف در‌باره فلسفه قیام امام بررسی شده است.

- مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برای نخستین بار با همکاری و مشارکت صدا و سیمای استانی در سال جاری تعداد 10 حلقه فیلم مستند را تولید و پخش کرده است. مرتضی نوربخش اظهار کرد: این اداره کل به منظور انعکاس و معرفی بخشها و برنامه‌های مختلف خود و نیز آشنایی بیشتر مردم با آنها اقدام به تولید این فیلمها کرده است.

- به‌منظور نکوداشت یاد و خاطره شهدا گرانقدر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادواره شهدای روحانی به همراه بزرگداشت سرداران و 220 شهید سرافراز هرسین کرمانشاه برگزار می‌شود. این یادواره توسط دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج و باهمکاری ادارات و نهادهای فرهنگی از جمله اداره تبلیغات اسلامی در اسفندماه سال‌جاری برگزار می‌شود.

- کارشناس مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعزام بیش از هزار مبلغ به سراسر خراسان رضوی همزمان با دهه فجر خبر داد. حجت الاسلام علی کریمپور با اعلام این خبر گفت: با توجه به تقارن دهه آخر صفر و دهه فجر هزار مبلغ به شهرستانهای استان اعزام شدند. وی همچنین به طرح خطیب عمومی اشاره کرد و گفت: دوره های طرح خطیب خصوصی از شش اسفند ماه جاری در 10 موضوع برگزار می شود.