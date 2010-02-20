  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

سامانه خدمات مشاوره اینترنتی سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد

سامانه خدمات مشاوره اینترنتی سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد

وب سایت تخصصی ارائه خدمات مشاوره اینترنتی سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات گسترده‌تر مشاوره راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، کاربران برای دریافت خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای در اینترنت می‌توانند به نشانی http://moshaver.behzisti.ir مراجعه کنند.

در این سایت تمام کاربران اینترنتی به صورت رایگان و پس از ثبت‌نام می‌توانند، خدمات مشاوره‌ای فردی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

این برای اولین بار است که مشاوره اینترنتی توسط مراکز تخصصی مشاوره تحت مجوز سازمان بهزیستی در اینترنت انجام می‌شود.

تمامی اطلاعات مشاوره و مشخصات فردی در این سایت محرمانه است و صرفا خود کاربر و مشاور از آن مطلع هستند و تا زمان نتیجه بخش بودن مشاوره، خدمات ادامه می‌یابد و فرایند مشاوره نیز تحت نظارت مشاور ارشد خواهد بود.

از مزیتهای سیستم مشاوره اینترنتی وب سایت بهزیستی این است که نیازی به حضور همزمان مشاور و کاربر وجود ندارد و پرسش و پاسخ به صورت آف‌لاین انجام می‌شود و تمام مذاکرات ثبت و برای کاربر و مشاور قابل دسترس است.

کد مطلب 1037433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه