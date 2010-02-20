به گزارش خبرگزاری مهر ، کاربران برای دریافت خدمات روانشناختی و مشاورهای در اینترنت میتوانند به نشانی http://moshaver.behzisti.ir مراجعه کنند.
در این سایت تمام کاربران اینترنتی به صورت رایگان و پس از ثبتنام میتوانند، خدمات مشاورهای فردی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی را به صورت اینترنتی دریافت کنند.
این برای اولین بار است که مشاوره اینترنتی توسط مراکز تخصصی مشاوره تحت مجوز سازمان بهزیستی در اینترنت انجام میشود.
تمامی اطلاعات مشاوره و مشخصات فردی در این سایت محرمانه است و صرفا خود کاربر و مشاور از آن مطلع هستند و تا زمان نتیجه بخش بودن مشاوره، خدمات ادامه مییابد و فرایند مشاوره نیز تحت نظارت مشاور ارشد خواهد بود.
از مزیتهای سیستم مشاوره اینترنتی وب سایت بهزیستی این است که نیازی به حضور همزمان مشاور و کاربر وجود ندارد و پرسش و پاسخ به صورت آفلاین انجام میشود و تمام مذاکرات ثبت و برای کاربر و مشاور قابل دسترس است.
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