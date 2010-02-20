دستجردی و محصولی به کمیسیون بهداشت می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی اصلاح تبصره ماده (9) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی و بررسی طرح مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دستورکارهای جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان را تشکیل می دهد.

اعضای این کمیسیون روز دوشنبه از مجتمع حکیمیه بنیاد امور بیماری‌های خاص بخش دیالیز و آنکولوژی بازدید می‌کنند.

جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون بهداشت و درمان به پاسخگویی دو وزیر به سوالات 10 نماینده اختصاص دارد.

مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این روز برای پاسخگویی به سئوال مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، سئوال یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر، سئوال جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه و سئوال عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ راهی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌شود.

در همین روز صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با حضور در کمیسیون به سئوال سیدجلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد، سئوال حسن نوروزی نماینده رباط کریم، بهروز جعفری نماینده سمیرم، سئوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، سئوال عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ و سئوال مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر پاسخ می‌گوید.