مسابقات سرعت اتومبیلرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تهران، کرج، اصفهان، همدان، گیلان، فارس، قم، سمنان، گلستان و هرمزگان استانهایی هستند که رانندگان آنها در کلاسهای پراید استاندارد، پژو 206 (1600)، پژو 206 (1400)، 1600 جی تی، 1400 جی تی، آزاد پژو 405 به رقابت پرداختند. نفرات برتر این مسابقات به این شرح معرفی شدهاند:
کلاس آزاد
1- رضا پازند 2- علیرضا جنیدی 3- مهدی بختیاری
کلاس 1600 جی تی
1- اشکان مسگرها 2- مجید کخایی 3- فیروزه سید مهدی
کلاس 1400 جی تی
1- سیامک موسوی 2- مهدی حسن پور 3- فرهاد جعفری
کلاس پژو 405
1- علی مقیمی 2- شهاب مرادی 3- مهدی نوروزی
همچنین نتایج رقابتهای برگزار شده در بخش پژو 206 (1600)، پژو 206 (1400) بعد از رسیدگی کمیته انضباطی اعلام خواهد شد.
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