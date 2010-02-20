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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

با حضور 73 شرکت کننده/

مسابقات سرعت اتومبیلرانی برگزار شد

مسابقات سرعت اتومبیلرانی برگزار شد

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری سرعت اتومبیلرانی روز جمعه با حضور 73 شرکت‎کننده در محل پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تهران، کرج، اصفهان، همدان، گیلان، فارس، قم، سمنان، گلستان و هرمزگان استان‎هایی هستند که رانندگان آنها در کلاس‎های پراید استاندارد، پژو 206 (1600)، پژو 206 (1400)، 1600 جی تی، 1400 جی تی، آزاد پژو 405 به رقابت پرداختند. نفرات برتر این مسابقات به این شرح معرفی شده‎اند:

کلاس آزاد
1- رضا پازند 2- علیرضا جنیدی 3- مهدی بختیاری

کلاس 1600 جی تی
1- اشکان مسگرها 2- مجید کخایی 3- فیروزه سید مهدی

کلاس 1400 جی تی
1- سیامک موسوی 2- مهدی حسن پور 3- فرهاد جعفری

کلاس پژو 405
1- علی مقیمی 2- شهاب مرادی 3- مهدی نوروزی

همچنین نتایج رقابتهای برگزار شده در بخش پژو 206 (1600)، پژو 206 (1400) بعد از رسیدگی کمیته انضباطی  اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1037460

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