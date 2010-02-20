"به رنگ ارغوان" 63 میلیون فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با داشتن 24 سینما در تهران به فروشی نزدیک به 65 میلیون رسید. البته میزان فروش آن در شهرستانها هنوز مشخص نشده است اما راضی کننده بوده است. "به رنگ ارغوان" در 90 سینمای تهران و شهرستانها از 28 بهمن ماه به روی پرده رفته است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: یکی از عوامل گروهکهای سیاسی که اوایل انقلاب از کشور گریخته پس از سالها تصمیم می‌گیرد برای دیدن دخترش به دانشجوی دانشکده جنگلداری است مخفیانه به ایران بازگردد. یکی از مأمورین امنیتی به عنوان دانشجو وارد دانشکده شده تا با کنترل دختر پدر وی را به دام اندازد.

حمید فرخ‌نژاد، خزر معصومی، رضا بابک، کوروش تهامی، فرهاد قائمیان و ... در این فیلم بازی کردند. این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و... را از آن خود کرد.