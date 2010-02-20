تبریز میزبان 300 راهنمای گردشگری از سراسر کشور‌

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این راهنمایان گردشگری همزمان با روز جهانی راهنمایان جهانگردی و در قالب سومین جشن بزرگ تور گردانان سراسر کشور مهمان شهر تبریز شدهاند و از بدو ورود در حال بازدید از جاذبههای تاریخی و طبیعی استان هستند.
وی هدف از دور هم جمع شدن راهنمایان استانهای مختلف کشور در آستانه نوروز، ایجاد هماهنگی بیشتر و یک دستی معنایی در مورد معرفی آثار و جاذبههای کشور و دستیابی به اطلاعات جدید و نحوه ارائه مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی است.
دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد این گردهمایی و تبادل افکار و تجارب بهترین راهنمایان گردشگری کشور بتواند موجبات اطلاع رسانی و راهنمایی دقیق و مفید به گردشگران را فراهم سازد و هر گردشگر داخلی و خارجی با رضایت خاطر و کولهباری از اطلاعات مفید، منطقه مورد بازدید را ترک کند.
نشست این همایش با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور و راهنمایان گردشگری مهمان این مراسم، راس ساعت 16 روز شنبه اول اسفند ماه در سالن همایشهای هتل گسترش تبریز برگزار میشود و همایش راهنمایان روز دوم اسفند همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری برگزار خواهد شد.
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