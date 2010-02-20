به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که امروز شنبه با خبرنگاران داشت، با اشاره به موضوعات مطرح در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز در مجمع از راهمپمایی باشکوه ملت ایران تقدیر و قدردانی شد و مجمع از این شعور بالای ملت ایران که لحظه های حساس را به خوبی درک می کنند و وحدت و انسجام و پافشاری خود را روی ارزش ها و انقلاب به نمایش می گذارند و قدردانی کرد.

وی افزود: حقیقتا حضور ملت ایران توانست از یک طرف اقتدار ایران را به نمایش بگذارد و موجب یاس و ناامیدی در دشمنان ملت ایران و تقویت ارزش های انقلاب که دهها هزار جوان فداکار این کشور برای تثبیت آنها در دل ملت خود را فدا کردند بشود.

رضایی با تاکید بر اینکه دشمنان ما به جای اینکه از این راهپیمایی ها درس بگیرند همچنان ناامیدانه در سطح منطقه خلیج فارس و منطقه جهان اسلام به توطئه گری مشغول هستند، گفت: آنان به دنبال تفرقه بین ایران با کشورهای عربی و اسلامی هستند که البته موفق نخواهند شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اسرائیل باید این را بداند که اگر در جایی به منافع ملی ایران بخواهد حمله کند حتما ایران ساکت نخواهد نشست، گفت: اگر آمریکایی ها هم بخواهند با تحریم جدید به دخالت در منطقه خلیج فارس، به بازرسی کشتی ها دست بزنند این دخالت آشکار در امور داخلی ایران محسوب می شود و ایران نیز نسبت به این کارها بی تفاوت نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همه تلاش جمهوری اسلامی این است که یک راه مسالمت آمیز در منطقه و دنیا در پیش گرفته شود و با تعامل به حل و فصل مسائل مختلف بپردازیم، گفت: دولت ایران در روابط خارجی خود بر این اساس عمل می کند.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: یکی ازموضوعات اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تعمیم قانون مناطق آزاد که شامل ایجاد بیمه های خصوصی و صنعت بیمه در مناطق آزاد می شود که شورای نگهبان آن را مغایر مصوبه مجمع تشخیص داده بود که بر روی آن بحث شد که این مصوبه دوباره به کمیسیون ارجاع شد.

رضایی با اشاره به موضوع دومی که در جلسه صبح امروز مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت اظهار داشت: دیگر موضوعی که در جلسه صبح امروز مجمع مورد بررسی قرار گرفت موضوع سیاست های کلی انتخابات در ایران بود ، که از دو سال پیش وزیران کشور و اطلاعات نامه های جداگانه ای را در این رابطه به مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بودند .

وی اضافه کرد: مجمع هم تا زمانی که مقام معظم رهبری به صراحت و کتبا از مجمع نخواسته بودند این بحث را شروع نکرد. در نامه آقای پورمحمدی که بیش از21 ماه پیش خدمت رهبری نوشتند از ایشان تقاضا شده بود به دلیل تغییرات مداوم که در قانون انتخابات انجام می شود ما نیاز به یک قانون ثابت داریم که با تغییر مجلس و دولت مرتب این قوانین تغییر پیدا نکند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وزیر اطلاعات نیز در نامه ای که به مجمع نوشته بود و در آن نگرانی های خود را ذکر کرده بود گفته بود که باید ثباتی در قانون انتخابات ایجاد شود که بعد از دستور مقام معظم رهبری که فرمودند " پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که ابتداعا لازم است تا در صحن اصلی مجمع با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بعد از آن مجمع نظر پیشنهادی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود" کار آغاز شد . چون بحث وسیعی بود تا کنون 2 مرتبه دستور مقام معظم رهبری به کمیسیون مربوطه رفته و به صحن مجمع آمده و دوباره برگشته و حتی یک بار هم این بحث ها خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد که دوباره ایشان به مجمع گفتند کار ادامه یابد.

رضایی با بیان اینکه بر این اساس پیشنهاداتی از سوی همه دست اندرکاران انتخابات گرفته شده که بر روی آنها بحث می کنیم، اعلام کرد: از همه صاحبنظران می خواهیم که اگر نظری دارند البته به صورت مکتوب برای مجمع بفرستند تا روی آن بحث کنیم البته مجمع به دنبال این نیست که بحث های جدیدی از انتخابات در کشور بوجود آید زیرا این یک مسئله علمی، آکادمی و تخصصی است.

وی ادامه داد: مجمع این نظرات را با دقت و تامل بررسی خواهد کرد که البته عجله ای هم نیست که مثلا ظرف یکی دو هفته این نظرات به مجمع ارسال شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست های کلی که مجمع ذکر می کند صرفا یک پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری است گفت : مجمع حق تصویب هیچ سیاستی را ندارد و طبق قانون اساسی تصویب سیاست های کلی نظام بر عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پیشنهادات مجمع به حضور ایشان می رود و اگر ایشان این پیشنهادات را تصویب کنند آنها به سیاست های کلی نظام تبدیل می شوند بنابراین مجمع فقط ارائه کننده پیشنهادات است.

رضایی با بیان اینکه مجمع همه نظرات را مورد بررسی قرار خواهد داد گفت: مجمع پیگیر اخذ نظرات صاحبنظران مختلف و همچنین قوه قضائیه، دولت و مجلس است که اینها با نظرات رهبری پیوست می شود و در سیاست های منعکس می گردد و تا زمانی که ایشان نظری ندادند هر صحبتی از سوی اعضای مجمع سندیت نخواهد داشت.

وی سیاست های کلان را در چارچوب قانون اساسی به شمار آورد و عنوان کرد: مثلا در سیاست های کلی هیچ گاه نمی توان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد چون در قانون اساسی این موضوع ذکر شده است و مجمع هم تا کنون بر این اساس عمل می کرده و حالا اگر کسانی اطلاع ندارند بروند اطلاعات خود را تکمیل کنند و قوانین را بخوانند آیین نامه مجمع را که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است را مطالعه کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه سیاست های کلان بعد از قانون اساسی و قبل از قوانین مجلس به لحاظ جایگاهی قرار دارند، گفت: سیاست های مجمع هیچگاه از قانون اساسی تخطی نکرده است ضمن اینکه بعد از تصویب سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری قانونگذار در مجلس باید بر اساس آن سیاست ها عمل کند.

رضایی گفت: به عنوان مثال مجلس باید برنامه پنج ساله توسعه را در چارچوب سیاست های مصوب مقام معظم رهبری تدوین و تصویب کند.

وی با اشاره به اینکه هیچ وقت سیاست های کلان مغایرتی با قانون اساسی نداشته است، اعلام کرد اکنون سیاست های کلی انتخابات در حال بررسی است و تا زمانی که رهبری تصویب نکنند این سیاست های صرفا جنبه پیشنهادی دارند و قابلیت اجرا نخواهند داشت.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر برطرف شدن ابهام لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: در این لایحه 8 ابهام وجود داشت که آن را به مجلس منعکس کردیم و منتظریم آنها جواب بدهند تا لایحه را نهایی کنیم.

رضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بعد از راهپیمایی 22 بهمن، غرب پروژه ایران هراسی را در منطقه به راه انداخته است، گفت: تجریه طولانی نشان داده است که این یک سیاست قدیمی غرب است که مرتب تلاش می کند بین کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد کند. البته ما سیاستمان این است که حداکثر اطلاع رسانی و توجیه را برای کشورهای منطقه انجام دهیم تا آنها فریب نخورند و به نظر من این پروژه غربی ها نیز شکست خواهد خورد.

فرمانده سپاه پاسداران دو دوران دفاع مقدس در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه ارزیابی شما از ناوشکن جماران که با وجود همه تحریم ها ساخته شد چیست، گفت: این ناوشکن که دیروز به ناوگان دریایی ارتش پیوست یک ناوشکن پیشرفته است که دارای تجهیزات بسیار خوبی است و نکته مهم این است که فناوری این ناو شکن تماما بومی است و به دلیل اینکه دانش پایه ساخت این ناوشکن در اختیار ماست می توانیم در نسل های بعدی این ناوشکن پیشرفت های زیادی را حاصل کنیم.

وی در پایان گفت: عبور از مرزهای دانش به همین معناست که خودمان به این فناوریهای پیشرفته دست پیدا کنیم و نیاز تسلیحاتی جهان اسلام را در زمینه های ناو، تانک و غیره برطرف نماییم.