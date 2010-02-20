به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "عرفان در ادبیات ایران" فردا یکشنبه 2 اسفند از ساعت 16:30 تا 18:30 با حضور دکتر پرویز عباسی داکانی برگزار می‌شود.

نشست "اهمیت توماس آکوینی در فرهنگ دیروز و امروز غرب" با حضور دکتر کریم مجتهدی و محمد ایلخانی از دیگر برنامه‌های سرای اهل قلم است که روز سه‌شنبه 4 اسفند ماه از ساعت 17 تا 19 برپا خواهد شد.

نقد و بررسی کتاب "متدولوژی علوم قرآنی" از جمله نشستهایی است که در این مکان در روز چهارشنبه 5 اسفندماه برگزار خواهد شد. در این نشست که از ساعت 17 تا 19 برپا می‌شود دکتر عبدالهادی فقهی‌زاده و دکتر بخشعلی قنبری شرکت می‌کنند و برای حضار درباره این کتاب سخن خواهند گفت.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشستهای سرای اهل قلم می‌توانند به خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.

