تفاهم نامه تعیین و تامین حق آبه تالابها نهایی شد

مسعود باقرزاده کریمی در نشست خبری کارشناسان طرح ملی تالابها که پیش از ظهر شنبه با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: برای تامین نیاز آبی تالابها پیگیریهایی در طول سالیان گذشته انجام شده که به دلیل تغییرات گسترده در ساختار دولتها به خصوص سازمان محیط زیست این روند به کندی پیش رفته که با تشکلیل کارگروه ویژه ای این مسئله به طور جدی در حال پیگیری است و امروز (شنبه اول اسفند) پیش نویس این تفاهم نامه امضا شده است.

کارشناس مسئول تالابها اضافه کرد: این پیش نویس در مورد تک تک تالابهای ایران که نیاز آبی دارند برنامه دارد و بر همین اساس آماده شده تا حق آبه تالابها را بر اساس نیاز تخصیص دهد. در مورد دریاچه بختگان و ارومیه که وضعیت مناسبی ندارند به طور جدی کار شده و حتی در مورد تالاب هامون بحث چاه نیمه ها و حق آبه آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این نشست مدیرکل طرح ملی حفاظت از تالابهای ایران با اشاره به طرح جامع مدیرت دریاچه پریشان و دریاچه ارومیه در مورد نهایی شدن برنامه مدیریت تالاب شادگان افزود: در نیمه دوم اسفند ماه امسال این طرح ابلاغ خواهد شد و اکنون طرح مراحل تصویب خود را گذرانده و منتظر تصویب دستگاه های فرابخشی است.

علی نظری دوست با اشاره به زندگی 100 هزار نفر در حاشیه تالاب شادگان تاکید کرد: هر گونه تهدیدی در تالاب شادگان حیات و معیشت صد هزار نفر در خوزستان را به خطر می اندازد. با این حال برای تالاب پریشان در کازرون کمیته مدیریت ملی شکل شده که باحضور جوامع محلی و سازمانهای غیر دولتی در حال انجام فعالیت است.

این کارشناس محیط زیست در مورد مرز بندی و پهنه بندی زیستگاه ها در تالابهای پریشان و دریاچه ارومیه گفت: اطراف دریاچه ارومیه بسیار بزرگ است با این حال دو سوم حریم دریاچه پریشان میله گذاری شده و مرز دریاچه نیز تعیین شده که به طور میانگین فاصله میله 500 متر است. در تالاب پریشان همه مراحل انجام شده اما منتظر دوره بارش هستیم تا وضعیت تالاب و مرز آن مشخص شود.

مدیرکل طرح ملی حفاظت از تالابهای ایران با اشاره به طراحی "استراتژی ملی و برنامه عمل" مدیریت تالابهای کشور اظهار کرد: این استرتژی به عنوان چتر حمایتی ملی برای مدیریت تالابها است و از سه ماه قبل نوشته شده و نظر مشاوران خارجی در آن لحاظ شده است و دستور العملها و راهنمایی هایی برای مدیریت بهتر از دل این استراتژی در خواهد آمد.