پل دوم رودخانه ملنتی باید ساخته شود/ ملنتی 8 قربانی گرفته است

معناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: وجود تنها یک پل روی رودخانه بزرگ و سیلابی ملنتی در شهر جیرفت موجب بروز مشکلاتی در زمین بروز سیل در این شهر می شود که برای حل این مشکل اختصاص بودجه لازم برای ساخت پل و گذرگاههای این رودخانه ضروری است.

وی افزود: طی سالهای اخیر بروز سیلاب در این رودخانه موجب مرگ هشت نفر شده است که این آمار نشان از ضرورت ایجاد زیر ساختهای لازم برای عبور و مرور دو سمت رودخانه در زمان بروز سیلاب دارد.

معناصری گفت: در واقع این پل در میان شهر جیرفت قرار گرفته است و بافت قدیم و جدید این شهر را از هم جدا می کند و به دلایل قرار گرفتن ادارات مختلف و مدارس و منزل مردم در دو سمت پل عبور و مرور بر روی این پل برای مردم ضروری است.

شهردار جیرفت افزود: ساخت گذر گاه روی این رودخانه در محدوده دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت به عنوان اولویت اول و ضروری ترین طرح، به ستاد حوادث استان کرمان پیشنهاد شده است که امیدواریم به سرعت انجام شود.

معناصری اضافه کرد: اولویت بعد ساخت پل در در ادامه بلوار پاسداران و اولویت آخر ساخت پل در چهار راه افضل می باشد که ساخت هر یک از این پلها دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به لزوم اختصاص اعتبار جاداگانه برای بغلبندی این رودخانه در محدوده شهر نیز گفت: هم اکنون 60 هزار نفر در بافت قدیم و 40 هزار نفر در بافت جدید جیرفت زندگی می کنند.

در بروز آخرین سیل شهر جیرفت یک نفر بر اثر بروز سیلاب در رودخانه ملنتی و یک نفر نیز به دلیل طغیان رودخانه هلیل رود کشته شدند.

رودخانه هلیل رود نیز به عنوان یکی از معدود رودخانه های دائمی جنوب کشور که از میان شهر جیرفت می گذرد نیز نیاز به ساخت پل دوم دارد که این طرح جزء مصوبات دور دوم سفر قرار گرفت که هم اکنون این طرح متوقف شده است.