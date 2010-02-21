خبرهای کوتاه ورزشی از استان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در هفته ششم دور برگشت مسابقات واترپلوی لیگ برتر باشگاه های کشور یک بازی بین دو تیم نفت و گاز گچساران و هیئت شنای خوزستان در اهواز برگزار گردید که در پایان تیم واترپلوی نفت و گاز گچساران با نتیجه 13 بر پنج حریف خود را شکست داد .

تیم والیبال شهرداری یاسوج همچنان در صدر جدول

تیم والیبال شهرداری یاسوج با شکست تیم حفاری اهواز در چارچوب مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور، جایگاه خود را در صدر جدول این مسابقات محکمتر کرد.

در این دیدار که در اهواز برگزار شد، تیم والیبال شهرداری یاسوج با نتیجه سه بر دو حریف خود را شکست داد و با 30 امتیاز همچنان در صدر جدول این رقابتها قرار گرفت.

غلبه تیم پینگ پنگ نفت و گاز گچساران بر حریف گلستانی

در هفته دوم دور برگشت مسابقات پینگ پنگ لیگ دسته یک بزرگسالان باشگاه های کشور، یک بازی بین تیم نفت و گاز گچساران و مرغ سحر گلستان در گچساران برگزار شد که در پایان تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه پنج بر یک تیم مرغ سحر گلستان را شکست داد .

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