تعمیرات اساسی و اصلاحیه واحد گازی شماره 6 نیروگاه گیلان به پایان رسید

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: عملیات تعمیرات اساسی 100 هزار ساعته و اصلاحیه (

Upgrading

) واحد گازی شماره شش نیروگاه گیلان بعنوان سومین واحدی که این پروژه برروی آن اجرا می شود.

وی ادامه داد: این پروژه از پنجم مهرماه سال جاری آغاز و پس از 116 روز تلاش بی وقفه پرسنل نیروگاه و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با انجام 978 عنوان فعالیت از پیش برنامه ریزی شده در بهمن ماه سال جاری به پایان رسید که با در مدار قرارگرفتن این واحد توان تولید برق شبکه سراسری کشور افزایش یافت.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان افزود: براساس دستور العمل شرکت سازنده، اجزای مسیر گاز توربینهای گازی مدل 94.2 v پس ازهر 100 هزار ساعت کارکرد باید مورد ارزیابی عمر باقیمانده قرار گرفته و در صورت لزوم تعویض شوند که دربر این اساس از سال 1384 با انجام بررسی های فنی و کارشناسی، تمهیدات لازم برای انجام این عملیات فراهم شد.

وی عنوان کرد: براساس بررسیهای انجام شده مشخص شد پره های ثابت و متحرک ردیف سه و چهار توربینهای گازی نیروگاه گیلان از پروسه تولید انبوه خارج و در صورتیکه سفارش ساخت آن بصورت موردی به انجام برسد، هزینه بسیار زیادی به صنعت برق کشور تحمیل می شود.

آزادگان اعلام کرد: دراین بررسیها، انجام اصلاحات در پره های ثابت و متحرک ردیفهای سه و چهار توربین و جایگزینی پره های موجود با پره های که دارای تولید انبوه هستند، مد نظر قرار گرفت و مشخص شد انجام این اصلاحیه در صورت پذیرش ریسک مشکلات اجرایی، از توجیه اقتصادی برخودارند.

وی اظهارداشت: پس از طی مراحل استعلام و بررسی های فنی، بازرگانی، تامین قطعات طی قراردادی به شرکت آنسالدو انرژیای ایتالیا واگذار شد.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان افزود: عملیات اجرایی این پروژه از پنجم مهرماه سال جاری با خروج واحدی که دارای کارکرد معادل کل 115 هزار و 896 ساعت بود آغاز و علیرغم کلیه تاخیراتی که در ارسال قطعات نسبت به برنامه زمانی توافق شده وجود داشته، طی مدت مناسبی به انجام رسیده است.

وی بیان داشت: قطعات اصلی که جهت انطباق پره های جدید ردیفهای سه و چهار و نیز تعویض اجزای مسیر گاز داغ مورد سفارش قرار گرفتند می توان به دو دستگاه Mixing chamber اتاق احتراق، یک دستگاه Inner casing مسیر گاز داغ به توربین، پره های متحرک و ثابت ردیفهای سه و چهار توربین، دیسکهای پره های متحرک ردیفهای سه و چهار توربین، رینگهای مربوط به دیسک های ردیفهای سه و چهار توربین، شافت انتهای توربین ، رینگ نگهدارنده پوسته توربین ( k-ring )، سیلهای سگمنتی مربوط به پره های ثابت ردیف چهار و سیستم گلند توبین را نام برد.

آزادگان گفت: عملیات اصلاحیه توربین گازی واحد GT32 ، در نوع خود برای سومین بار در سطح کشور به اجرا در آمده و انجام آن مزایای بسیار زیادی برای صنعت برق کشور به دنبال داشته است.

وی یاد آورشد: بهره وری اقتصادی و صرف هزینه کمتر نسبت به عملیات متداول، انطباق پره های ردیف سه و چها توربین با نوع پره های که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود داشته و به راحتی قابل تامین است، توانمند سازی عوامل اجرایی جهت انجام اصلاحیه های مشابه در سایر واحد های نیروگاهی و ارتقای دانش فنی و افزایش توان تولیدی واحد از جمله این مزیتهاست.