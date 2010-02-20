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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

دیوان امام خمینی (ره) به زبان ترکی استانبولی منتشر شد

دیوان امام خمینی (ره) به زبان ترکی استانبولی منتشر شد

دیوان شعر امام خمینی (ره) به زبان ترکی استانبولی به صورت منظوم، ترجمه و به بازار کتاب ترکیه عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سوی وابستگی فرهنگی سرکنسولگری ایران و با مشارکت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با نام " عشق مسیحا نفس- دیوان امام " منتشر شده‌است.

دیوان شعر امام خمینی (ره)  به زبان ترکی استانبولی از سوی دو تن از استادان کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول پرفسورعلی گوزل یوز و پرفسور خلیل توکر ترجمه شده و به وسیله انتشارات ققنوس چاپ و به بازار عرضه شده‌است.

 در میان اغلب مردم ترکیه، حضرت امام خمینی (ره) همواره به‌عنوان یک رهبر سیاسی و مذهبی شناخته شده و شخصیت غنی عرفانی و ادبی آن بزرگوار مغفول واقع شده‌است.از این رو با هدف معرفی جنبه‌های عرفانی و ادبی شخصیت آن حضرت، وابستگی فرهنگی سرکنسولگری ایران اقدام به ترجمه و انتشار این کتاب به زبان ترکی استانبولی کرده‌است.

کد مطلب 1037527

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