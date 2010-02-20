دیوان امام خمینی (ره) به زبان ترکی استانبولی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سوی وابستگی فرهنگی سرکنسولگری ایران و با مشارکت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با نام " عشق مسیحا نفس- دیوان امام " منتشر شده‌است.

دیوان شعر امام خمینی (ره) به زبان ترکی استانبولی از سوی دو تن از استادان کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول پرفسورعلی گوزل یوز و پرفسور خلیل توکر ترجمه شده و به وسیله انتشارات ققنوس چاپ و به بازار عرضه شده‌است.

در میان اغلب مردم ترکیه، حضرت امام خمینی (ره) همواره به‌عنوان یک رهبر سیاسی و مذهبی شناخته شده و شخصیت غنی عرفانی و ادبی آن بزرگوار مغفول واقع شده‌است.از این رو با هدف معرفی جنبه‌های عرفانی و ادبی شخصیت آن حضرت، وابستگی فرهنگی سرکنسولگری ایران اقدام به ترجمه و انتشار این کتاب به زبان ترکی استانبولی کرده‌است.

