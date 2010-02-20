تعداد شعبات استانی بانک شهر سال آینده به 70 شعبه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد درخشنده در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای معاونت اداری مالی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: هم اکنون تعداد شعبات ما در سطح شهر تهران 65 شعبه و در دیگر شهرستانها 15 شعبه است که این تعداد تا آخر سال به 25 شعبه خواهد رسید.

وی با اشاره به میزان سرمایه بانک شهر اظهار داشت: بانک شهر هم اکنون 200 میلیارد تومان سرمایه دارد که از این میزان 10 درصد متعلق به شهرداری تهران، 50 درصد متعلق به 6 کلانشهر بزرگ، 10 درصد کارکنان شهرداری و بقیه نیز در اختیار مردم است.

درخشنده تصریح کرد: وجود بانک شهر برای کلانشهرهای بزرگ یکی از نیازهای ضروری بود که با تلاشهای صورت گرفته این نیاز مبرم تحقق یافت و از این پس پیمانکاران پروژه های شهرداری به پشتوانه این بانک کارهای عمرانی و اجرایی را به شکل راحت‌تری انجام خواهند داد.

مدیرعامل بانک شهر در رابطه به پیش بینی آینده این بانک نیز گفت: یک سال بعد از تصویب مجوز بانک شدن موسسه شهر سود این بانک به میزان قابل قبولی بود و اگر این روند تا سه سال ادامه پیدا کند بانک شهر را به بورس خواهیم برد.

وی همچنین نحوه ارتباط و تعامل بانک شهر را با بانک مرکزی بسیار عالی و مثبت توصیف کرد.