راندمان آبیاری در کشور 32 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دراین همایش که در راستای نامگذاری سال 88 به نام اصلاح الگوی مصرف توسط شرکت مهندسان مشاور ثامن برگزار شد، معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، آب را به عنوان کلید توسعه پایدار دانست و افزود: در برنامه پنجم توسعه دولت پیش بینی کرده است که در هشت میلیون هکتار از اراضی آبی کشور کارهای زیربنایی انجام دهد.

محمود سجادی با بیان اینکه اعتبارات سال 88 حدود 550 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: اعتبارات در سال 89 حدود هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: اعتبارات ملی سال 89 حداقل دو برابر سال جاری پیش بینی شده است اما در رابطه با اعتبارات استانی اطلاعی ندارد.

سجادی افزود: در سال جاری 550 میلیارد تومان اعتبارات ملی بوده که عملکردها هم با رشد اعتبار همخوانی داشته است.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: بررسی های به عمل آمده در سطح کشور نشان می دهد که مشارکت مردمی در ارتباط با بهره برداری با استفاده از فناوریهای بومی متزلزل و ناپایدار بوده است.

سجادی با بیان اینکه ایرانیان جز نخستین تمدنهای امر حفاظت و بهره برداری از آب بوده اند افزود: بحث بحران آب تنها شامل ایران نمی شود بلکه تمام کشورهای جهان را در برگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در هزاره سوم خط و مشی کمیسیون توسعه پایدار بر بحران آب تاکید می کردند زیرا رشد جمعیت و اراضی آبی بعد از انقلاب اسلامی دو برابر شده و تولید مصرف کشاورزی نیز چهار برابر افزایش یافته است.

سجادی با اشاره به اینکه هدف ما رسیدن بحث افزایش بهره وری از آب به صورت پایدار است گفت: در این رابطه باید مدیریت منابع آبی را ارتقاء دهیم.

وی چالش های آبی روبه رو در کشور را عملیاتی نشدن مدیریت جامع با رویکرد تقاضا محور ایجاد تعادل در سرمایه گذاری فصل منابع آب در امور سازه ای و غیر سازه ای و حضور غیر موثر و ناپدار مردم در مدیریت منابع آب دانست.

همچنین در این مراسم سید مجتبی مجتبوی رئیس همایش گفت: این همایش با رویکرد اصلاح آب در بخش مصرف برگزار شد که از مجموع 302 مقاله، 240 مورد با حضور داوران انتخاب و از این میران 171 مقاله برای چاپ در کتابچه انتخاب شد.

وی گفت: از این تعداد 74 مقاله به صورت پوستر و به صورت شفاعی ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم رشد و توسعه هر مجموعه بدون داشتن معیارهای خاص پایدار نیست لذا با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در بخش آب تصمیم به برگزاری این همایش گرفتیم.