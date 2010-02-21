محمدرضا مرزوقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود دو جلد نخست مجموعه "آشنایی با آبزیان خلیج فارس" تا بهمن منتشر شود ولی به دلیل طولانی شدن روند تصویرگری کتابها عرضه آنها در نمایشگاه کتاب سال آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: مدتی پیش جلد سوم کتاب را تحویل نشر قو داده‌ام، نگارش جلد چهارم و پنجم این مجموعه نیز به پایان رسیده و مشغول بازنویسی جلد پنجم هستم.

نویسنده "بعدازظهر داغ" درباره موضوع دو جلد اخیر توضیح داد: جلد چهارم درباره لاک‌پشتهای خلیج فارس و جلد پنجم درباره عروس دریایی است. البته پیش از این قرار بود جلد چهارم درباره عروس دریایی باشد که یک جابجایی موضوعی در آنها ایجاد کردم.

مرزوقی افزود: حتی ممکن است در ترتیب چاپ باز هم آبزی دیگری جای عروس دریایی را بگیرد ولی در حال حاضر جلد پنجم به عروس دریایی اختصاص یافته است.

وی درباره کتاب دیگرش با نام "کافی شاپ" بیان کرد: این کتاب مجموعه‌ای از داستانهایم را شامل می‌شود که چندی پیش برای کسب مجوزبه ارشاد رفت.

این داستان‌نویس در پایان خبر داد: مشغول نگارش رمانی هستم که تاکنون پنجاه صفحه آن نوشته شده و هنوز نام آن مشخص نیست.