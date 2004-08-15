  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ مرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۴۸

نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي

وزير دفاع آفريقاي جنوبي فردا به تهران مي آيد

وزير دفاع آفريقاي جنوبي به دعوت اميردريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صبح فردا دوشنبه در صدر هياتي دفاعي و اقتصادي وارد تهران مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين نخستين سفر رسمي يك وزير دفاع آفريقاي جنوبي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به كشورمان است.

بر اساس اين گزارش پاتريك لكوتا طي سفر دو روزه خود با مقام هاي سياسي، دفاعي و اقتصادي كشورمان ديدار و گفتگو خواهد كرد.

وزيران دفاع جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي در اين مذاكرات مناسبات دو جانبه و مسايل مهم بين المللي و منطقه اي را مورد بررسي قرار مي دهند.

وزير دفاع آفريقاي جنوبي و هيات همراه، قرار است از دستاوردهاي صنعت دفاعي جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه توانمندي هاي وزارت دفاع ديدن كند.
کد مطلب 103756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها