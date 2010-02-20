  1. استانها
  2. لرستان
۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

بهره مندی 155 هزار نفر از برنامه ها و خدمات بهزیستی لرستان

بهره مندی 155 هزار نفر از برنامه ها و خدمات بهزیستی لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان از بهره مندی 155 هزار نفر از برنامه های این سازمان خبر داد.

شجاع کرمی در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در نه ماه نخست سال جاری بیش از 155 هزار و 207 نفر از فعالیتها، طرحها و کارگاه های آموزشی امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان بهره مند شده اند.

وی بیان کرد: از جمله این برنامه ها می توان به آموزش مهارتهای زندگی ویژه محیط کار برای 11هزار و 576 نفر و طرح ارتقا ذهنی شبکه حمایتهای روانی اجتماعی و خدمات مددکاری برای 531 نفر اشاره کرد.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان اجرای طرح آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان و دانشجویان برای 11 هزار و 878 نفر را از دیگر برنامه های این معاونت برشمرد و خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت زمان طرح درمان اعتیاد برای 61 هزار و 147 نفر و طرح آموزش پیش از ازدواج برای یک هزار و 341 نفر به اجرا درآمده است.

کرمی یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده سه هزار و 993 نفر از خدمات مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی این سازمان استفاده کرده اند.

وی پیشگیری از معلولیتها 9 هزار و879 نفر و طرح پیشگیری از تنبلی چشم و مشاوره ژنتیک 54 هزار و 862 نفر را از دیگر خدمات ارائه شده توسط معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان برشمرد.

کد مطلب 1037584

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه