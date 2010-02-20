بهره مندی 155 هزار نفر از برنامه ها و خدمات بهزیستی لرستان

شجاع کرمی در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در نه ماه نخست سال جاری بیش از 155 هزار و 207 نفر از فعالیتها، طرحها و کارگاه های آموزشی امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان بهره مند شده اند.

وی بیان کرد: از جمله این برنامه ها می توان به آموزش مهارتهای زندگی ویژه محیط کار برای 11هزار و 576 نفر و طرح ارتقا ذهنی شبکه حمایتهای روانی اجتماعی و خدمات مددکاری برای 531 نفر اشاره کرد.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان اجرای طرح آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان و دانشجویان برای 11 هزار و 878 نفر را از دیگر برنامه های این معاونت برشمرد و خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت زمان طرح درمان اعتیاد برای 61 هزار و 147 نفر و طرح آموزش پیش از ازدواج برای یک هزار و 341 نفر به اجرا درآمده است.

کرمی یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده سه هزار و 993 نفر از خدمات مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی این سازمان استفاده کرده اند.

وی پیشگیری از معلولیتها 9 هزار و879 نفر و طرح پیشگیری از تنبلی چشم و مشاوره ژنتیک 54 هزار و 862 نفر را از دیگر خدمات ارائه شده توسط معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان برشمرد.