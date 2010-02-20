  1. ورزش
نماینده AFC از طرح آسیا ویژن همدان بازدید کرد

"میشل چای"، مسوول برنامه ریزی ویژن ایران و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از روند اجرایی طرح آسیا ویژن در همدان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میشل چای در جریان این بازدید با ابراز رضایتمندی از روند اجرایی طرح آسیا ویژن در استان همدان، از مجریان این طرح قدردانی کرد.

همچنین، قرار است عصر امروز کارگاه هم اندیشی اجرای طرح آسیا ویژن استان همدان با حضور میشل چای و تنی چند از اعضای هیئت فوتبال همدان و نمایندگان رسمی فدراسیون فوتبال در همدان برگزار شود.

در این نشست ضمن بررسی و ارزیابی دوره‌های گذشته طرح آسیا ویژن، برنامه‌های آتی کمیته‌های مختلف این طرح در استان همدان تدوین می شود.

عملیات اجرایی طرح آسیا ویژن از اوایل امسال در استان همدان آغاز شده است و تاکنون چهار کارگاه تخصصی با حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر همدان برگزار شده است.

استان همدان قرار است دو استان گیلان و اردبیل را جزو زیرمجموعه‌اش قرار داد.

