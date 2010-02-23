کارگران معادن شرق گلستان از 6 ماه قبل حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرداخت نشدن حقوق بیمه، کمبود امکانات ایمنی در داخل معدن، کمبود اممکانات بهداشتی، کم توجهی مسئولان از جمله مشکلات کارگران معدن آزادشهر و رامیان اعلام شده است.

به گفته جمعی از کارگران، پرداخت نشدن شش ماه از حقوق موجب بروز مشکلاتی برای کارگران شده و موجب شد تا فرزندانی برخی از کارگران از مدرسه ترک تحصیل کنند.

مشکلات معادن استان ناشی از تعطیلی واحد کَک سازی اصفهان در سال گذشته، کاهش قیمت زغال سنگ در سال جاری و عدم فروش مناسب محصولات ذوب آهن است که مطالبات موجود به صورت زنجیره وار که ناشی از عدم توان ذوب آهن اصفهان در پرداخت زغال سنگ خریداری شده به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و به همین ترتیب عدم پرداخت کامل مطالبات شرکت البرز شرقی به معادن مستقر در استان، تسریع یافته است.

مبالغ دریافتی از شرکت البرز شرقی صرفاً جوابگوی بخشی از مطالبات کارگری بوده و این امر منجر به افزایش و تجمیع بدهی های معادن استان شده است که ادامه این روند می تواند معادن این استان را با مشکلات جدی روبرو می کند.

وجود این مشکلات در حالی است که مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معادن آزادشهر و رامیان، اقدامات صورت گرفته توسط این اداره کل نظیر طرح موضوع در جلسه کمیته مشاوره توانمند سازی، مکاتبه و برگزاری نشست با مدیریت بانک ملی استان و معاونت برنامه ریزی استانداری را تشریح کرد.

رحمت الله نوروزی گفت: حسب پیگیریهای استانداری مصوبات این جلسه ضمن ابلاغ به دستگاه های اجرایی ذیربط به رؤیت استاندار نیز خواهد رسید تا در صورت لزوم تصمیمات لازم اتخاذ شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: مشکلات موجود باید تفکیک شود به گونه ای که مسائل مرتبط و قابل حل در استان، در این جلسه تصمیم گیری و سایر مسائل که فراتر از اختیارات استانی بوده و از طریق استاندار با محوریت سازمان صنایع و معادن استان که هماهنگی های لازم را جهت برگزاری جلسه ای با وزیر صنایع و معادن کشور با حضور مدیران و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ذیربط جهت رفع کامل مشکلات معادن انجام گیرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان در این جلسه گفت: برنامه بلند مدتی نظیر احداث کارخانه زغال شویی در دستور کار این سازمان قرار داشته و در حال پیگیری است ولی در شرایط فعلی مطالبات کارگران بایستی در اولویت نظر اعضای حاضر در جلسه به ویژه کارفرمایان و پیمانکاران قرار گیرد و مطالبات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در اولویتهای بعدی قرار گیرد.شموشکی نماینده بانک ملی نیز در این جلسه گفت: این بانک آمادگی کامل را در زمینه پرداخت نقدینگی مورد نیاز معادن استان در قالب تسهیلات سرمایه در گردش دارد.

در این نشست مقرر شد، سازمان تأمین اجتماعی استان نسبت به تمدید دفترچه های درمانی کارگران شاغل در معادن استان تا زمان حل مشکل نقدینگی موجود حل شود، اقدام کند.

همچنین کارفرمایان و پیمانکاران معادن نیز در هنگام ارائه لیست بیمه کارگران نسبت به واریز 10 درصد حق بیمه اقدام نمایند.

پیرو مصوبات و پیگیریهای صورت گرفته در سطح استان مقرر شد بانک ملی ضمن تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش معادن، از سفته های معتبر کارفرمایان معادن در اخذ وثائق و تضامین تسهیلات مذکور استفاده نماید.

با توجه به ایام پایانی سال مقرر شد کارفرمایان معادن استان مطالبات کارگران تحت پوشش خود را در اولویت مسائل کاری خود قرار دهند.

سازمان صنایع و معادن استان با همکاری کارفرمایان معادن استان در صورت لزوم مشکل فرآیند تأمین سوخت معادن را در جلسه کارگروه اشتعال و سرمایه گذاری استان طرح نماید تا در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شود.

سازمان صنایع و معادن استان هماهنگی لازم را به منظور برگزاری جلسه ای مشترک با حضور وزیر محترم صنایع و معادن و نمایندگان این استان متشکل از رئیس سازمان صنایع و معادن، مدیر کل کار وامور اجتماعی، نماینده کارفرمایان و پیمانکاران استان، معاونت برنامه ریزی استانداری، فرمانداران شهرستانهای آزادشهر و رامیان و نیز مدیریت شرکت البرز شرقی بعمل آورد.

همچنین مقرر شد اداره کل امور مالیاتی استان همکاری و مساعدت لازم را به منظور استمهال و تقسیط بدهی معوق معادن استان معمول دارد.