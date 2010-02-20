برنامه ای برای تحریم ایران در شورای امنیت در جریان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "آندری نسترنکو" گفت: "هم اکنون در نیویورک هیچ کاری در زمینه آماده سازی قطعنامه احتمالی شورای امنیت برای تحریم ایران انجام نمی شود، اما در شرایط کنونی نمی توانیم امکان آغاز چنین کاری را غیر ممکن بدانیم".

به گفته نسترنکو، روسیه به کرات اعلام کرده است که به کار در چارچوب گروه 1+5 بر اساس رویکردی دوسویه پایبند است که علاوه بر جذب ایران به گفتگو، امکان اعمال تحریم در رابطه با این کشور را نیز در نظر دارد.

روز پنجشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره برنامه هسته ای ایران را ارائه کرد.

این گزارش که در آن از برخی موارد ابراز نگرانی شده قرار است 10 اسفند در نشست شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد.

پس از انتشار این گزارش آمریکا و آلمان خواستار اعمال تحریم هایی علیه ایران شدند، اما روسیه مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.

"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه معتقد است که روسیه و آمریکا موضع یکسانی در رابطه با ایران ندارند.

وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مصاحبه ای با رادیو "اکو مسکو" با بسیار نگران کننده خواندن وضعیت هسته ای ایران اظهار داشت: " آمریکا نیز همانند ما، نقض رژیم منع گسترش سلاح هسته ای را جایز نمی داند. این موضع مشترک ماست، هرچند که از نظر روش های تحقق آن ما مطابقت صددرصدی نداریم".

وی افزود: "اما ایران برای ما، برخلاف آمریکا، همسایه ای نزدیک است".