المپیک 2012 لندن آخرین المپیک فلپس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهواسپرت، فلپس گفت: من با خودم گفته ام که تا بالای 30 سالگی شنا نخواهم کرد.
فلپس در المپیک لندن 27 ساله است. او تا به حال 14 مدال طلا در دو المپیک گذشته کسب کرده است. وی احتمال داد که در لندن پنج یا شش مدال کسب کند.
پرافتخارترین ورزشکار المپیکی جهان که این روزها در ونکوور به سر می برد، اعلام کرد المپیک 2012 لندن آخرین المپیک وی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهواسپرت، فلپس گفت: من با خودم گفته ام که تا بالای 30 سالگی شنا نخواهم کرد.
فلپس در المپیک لندن 27 ساله است. او تا به حال 14 مدال طلا در دو المپیک گذشته کسب کرده است. وی احتمال داد که در لندن پنج یا شش مدال کسب کند.
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