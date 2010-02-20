المپیک 2012 لندن آخرین المپیک فلپس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهواسپرت، فلپس گفت: من با خودم گفته ام که تا بالای 30 سالگی شنا نخواهم کرد.

فلپس در المپیک لندن 27 ساله است. او تا به حال 14 مدال طلا در دو المپیک گذشته کسب کرده است. وی احتمال داد که در لندن پنج یا شش مدال کسب کند.