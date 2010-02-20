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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

المپیک 2012 لندن آخرین المپیک فلپس خواهد بود

المپیک 2012 لندن آخرین المپیک فلپس خواهد بود

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی جهان که این روزها در ونکوور به سر می برد، اعلام کرد المپیک 2012 لندن آخرین المپیک وی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهواسپرت، فلپس گفت: من با خودم گفته ام که تا بالای 30 سالگی شنا نخواهم کرد.

فلپس در المپیک لندن 27 ساله است. او تا به حال 14 مدال طلا در دو المپیک گذشته کسب کرده است. وی احتمال داد که در لندن پنج یا شش مدال کسب کند.

کد مطلب 1037621

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