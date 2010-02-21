پادگان شهید بهشتی به عنوان زائرسرای راهیان نور تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان روز شنبه در این جلسه اظهار داشت: همکاری در اجرای برنامه های راهیان نور توفیقی است که برای مدیران استان محقق شده است.

سید حسین صابری ضمن تشکر از سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های راهیان نور، بیان داشت: کلیه مدیران استان ملزم به همکاری برای برگزاری اردوهای راهیان نور هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین فرهنگ دفاع مقدس در جامعه، برگزاری این اردوها را گامی مهم در این راستا دانست و یادآور شد: یکی از مسائلی که باید هر چه سریعتر نسبت به رفع آن اقدام شود تکمیل اردوگاه شهید بهشتی خرم آباد است.

استاندار لرستان با تاکید بر همکاری همه ارگانها برای تکمیل این اردوگاه، خاطر نشان کرد: مدیران دستگاههای مختلف هر کدام با توجه به حوزه کاری خود برای دیوار کشی، تعمییرات، رنگ آمیزی و فضاسازی آموزشی و فرهنگی نهایت همکاری را با متولیان برگزاری اردوهای راهیان نور داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان نیز در ادامه این جلسه با تشریح اهمیت اردوهای راهیان نور، عنوان کرد: اردوهای راهیان نور مجال مناسبی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان جامعه است.

سرهنگ پاسدار علی حسین پازدار با تاکید بر ترویج فرهنگ شهادت در جامعه، یادآور شد: مدیران دستگاههای مختلف استان با همکاری برای برگزاری هر چه بهتر این اردوها می توانند سهم موثری در این زمینه داشته باشند.

در پایان این جلسه که در محل حسینه پادگان شهید بهشتی خرم آباد برگزار شد هر کدام از مدیران دستگاههای اجرایی استان ملزم به انجام بخشی از فعالیت های مرتبط با اردوهای راهیان نور شدند.