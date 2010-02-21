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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ "مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش"

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ "مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش"

انجمن منتقدان جلسه پرسش و پاسخ نمایش"مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش" به کارگردانی رضا حداد را4 اسفند برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پرسش وپاسخ نمایش"مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش"به کارگردانی رضا حداد به همت انجمن منتقدان ونویسندگان خانه تئاتر سه شنبه 4 اسفند بعد از اجرای نمایش در تالار شماره 2 مجموعه ایرانشهر برگزار می شود.

"مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش" بر اساس نمایشنامه‌ای از آتیلا پسیانی از 18 بهمن در تالار شماره 2 ایرانشهر اجرا می‌شود. ستاره پسیانی، سیامک انصاری، برزو ارجمند، لیلی رشیدی، پانته آ پناهی‌ها، روناک یونسی، خسرو پسیانی، محسن رستگار و شبنم فرشادجو در این نمایش بازی می‌کنند.

این نمایشنامه بر اساس حادثه‌ای که چند سال پیش در یکی از مهمانیهای شبانه تهران رخ داد نوشته شده و روایتی جذاب دارد. سیامک احصایی طراحی صحنه و نرمین نظمی طراحی لباس این نمایش را به عهده دارند.

کد مطلب 1037631

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