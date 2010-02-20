رویکرد جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل امنیت مشترک درون منطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عصر امروز شنبه در دیدار رئیس مجلس جمهوری آذربایجان با وی، دخالت قدرت های بیگانه را با هدف کسب منافع و نه ایجاد امنیت و حل بحران، خواند و افزود: تقویت همکاری و پیوندهای امنیتی میان کشورهای منطقه مناسب ترین راه حل مشکلات است و حل مشکلات منطقه ای در گرو همکاری عمیق درون منطقه ای می باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: تجربه های تلخ سال های گذشته نشان می دهد بیگانگان نخست خود اقدام به خلق یک بحران در منطقه می کنند و تا زمانی که استمرار آن بحران منافعی برای آنان داشته باشد نه تنها به دنبال حل آن نیستند بلکه آن را زنده نگه می دارند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به موضوع افغانستان اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت نزدیک به 10 سال از اشغال این کشور، نه تنها امنیت و آرامش برای مردم افغانستان فراهم نشده، بلکه نا امنی و تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بیشتر شده است.

جلیلی نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر اصل امنیت مشترک درون منطقه ای خواند و تاکید کرد: تهران با این رویکرد راهبردی، آماده بهره گیری از همه ظرفیت های خود برای تقویت پیوندهای امنیتی با همسایگان منطقه ای خود و تحکیم امنیت دسته جمعی است.

در این دیدار رئیس مجلس جمهوری آذربایجان نیز تقویت صلح و پیوندهای منطقه ای را به سود همه کشورهای منطقه ای دانست.

اکتای اسداف همچنین با اشاره به روابط دیرینه، عمیق و تاریخی دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان خواستار گسترش بیش از پیش مناسبات در همه زمینه ها میان تهران و باکو شد.