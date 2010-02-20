تلاش ایران برای توسعه زیر ساخت های اقتصادی کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر در حاشیه دیدار وزیر کشور با محمد یحیی معروفی دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی اکو که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، نجار در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه های آتی اجلاس اکو اظهار داشت: با توجه به اینکه مقر اصلی همکاری های اقتصادی اکو در تهران قرار دارد جمهوری اسلامی ایران می تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند.

وی افزود: به دلیل برگزاری اجلاس اکو در ترکیه در سال آینده در این دیدار هماهنگی هایی صورت گرفت.

نجار ادامه داد: در دیدار با دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو در خصوص توسعه اقتصادی فی مابین ده کشور گفتگوهایی صورت گرفت به گونه ای که محورهای مباحث مطرح شده و هماهنگی ها در خصوص مبارزه با پولشویی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته بود.

وزیر کشور همچنین گفت: برای برگزاری اجلاس اکو باید هماهنگی های مرزبانی بین پلیس ده کشور نیز صورت بگیرد و همچنین این کشورها از تجارب یکدیگر در زمینه های مختلف استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: در این دیدار یکی دیگر از موضوعات مطرح شده هماهنگی بین استانداران مرزی بود زیرا از 14 استان مرزی کشور ما 7 استان در فعالیت های اقتصادی اکو فعال هستند لذا این موضوع از دیگر مواردی است که قرار است استانداران در خصوص آن بررسی هایی را انجام دهند.

نجار خاطرنشان کرد: قرار است از ظرفیت های بین المللی نیز برای برگزاری این اجلاس استفاده کافی و وافی صورت بگیرد.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص سفر به قطر در روزهای آتی گفت: در حوزه فعالیت های بین المللی وزارت کشور دعوتنامه های زیادی از کشورهای آذربایجان، پاکستان و قطر دریافت کرده ایم که البته قطر در اولویت قرار دارد و قرار است در سفر به قطر یک توافقنامه امنیتی بین دو کشور امضا شود و هم اکنون هماهنگی های لازم در این خصوص در حال انجام است که به موقع درباره زمان آن اطلاع رسانی خواهد شد.