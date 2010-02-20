شیراز اولین تولیدکننده انواع واکسن آنفلوآنزا در خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالحسین دلیمی در جریان سفر سه تن از مشاورین سازمان بهداشت جهانی که به منظوربازدید از روند تجهیز شعبه جنوب کشور این مؤسسه برای ساخت واکسن آنفلوآنزای فصلی و پاندمیک به این شهر سفر کرده بودند در مراسم دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه ظرفیت ایجاد شده در شیراز، قابلیت تولید دو میلیون دوز واکسن انواع آنفلوآنزای فصلی و پاندمیک را دارد، گفت: این ظرفیت با توجه به نیاز به این نوع واکسن در برهه های زمانی خاص که نوعی آنفلوآنزا همه گیر می شود قابل افزایش خواهد بود ضمن اینکه در زمان کاهش تقاضا، تولیدات اضافی توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری خواهد شد .

به گفته وی برای اجرای کامل این پروژه، تولید واکسن آنفلوآنزا در شیراز به 10.5 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی نیاز بوده که تا کنون چهار میلیارد آن اختصاص داده شده و بقیه اعتبار با توجه به پیشرفت پروژه تخصیص داده خواهد شد .

دلیمی در خصوص نقش سازمان بهداشت جهانی در این پروژه گفت: نقش این سازمان بیشتر حمایتهای آموزشی و فنی بوده و نهایت اعتباری که برای این طرح تاکنون پرداخت شده 500 هزار دلار است.

رئیس موسسه سرم سازی رازی انتقال تکنولوژی و تسریع در خرید تجهیزات از خارج از کشور از دیگر کمکهای این سازمان برشمرد .

به گفته وی تا کنون چهار نفر با همکاری سازمان بهداشت جهانی برای آموزش در خصوص مراحل تولید این واکسن به هلند اعزام شده اند که به زودی دو نفر دیگر نیز از بین پژوهشگران فارس به این کشور اعزام خواهند شد .

دلیمی با بیان اینکه تولید آزمایشگاهی این نوع واکسن آغاز شده، عنوان کرد: با تکمیل ساختمان و تجهیزات تولید این واکسن، تولید انبوه آن نهایت از 1.5 سال آینده آغاز می شود.

وی اضافه کرد: با شروع تولید انبوه آن، اولویت با تامین نیاز داخل بوده و درصورت مازاد تولید، بخشی از آن به کشورهای خارجی و به خصوص کشورهای همسایه صادر می شود .

رئیس موسسه سرم سازی رازی متذکر شد: تکنولوژی ساخت واکسن آنفلوآنزا به گونه ای بوده که در صورت بروز و شیوع هر نوع آنفلوآنزا در کشور، امکان تولید واکسن آن در زمانی کوتاه میسر است .

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید واکسن آنفلوآنزا در کشور موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور می شود، یادآور شد: درحالیکه برای هر دوز واکسن آنفلوآنزا پاندمیک 15 یورو هزینه شده و برای تامین دو میلیون دوز آن باید 35 میلیون یورو هزینه شود، ایجاد ظرفیت برای تولید این میزان واکسن در یک سال در کشور تنها 6.5 میلیون یورو اعتبار صرف می شود که البته از این ظرفیت در سالهای بعد نیز استفاده خواهد شد.

دلیمی رسیدن این پروژه به مرحله تولید انبوه را عاملی در جهت بالا بردن اعتبار جمهوری اسلامی در خاورمیانه و جهان عنوان کرد.

همچنین جیم روبرتسون مشاور انگلیسی سازمان بهداشت جهانی، روند اجرای این پروژه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارزیابی های صورت گرفته در این سفر، طی گزارشی به سازمان بهداشت جهانی ارسال می شود تا حمایت از این پروژه افزایش پیدا کند .

وی با ابراز خرسندی از بهره مندی این پروژه از حمایتهای دولتی به عنوان فاکتوری تعیین کننده، گفت: درحال حاضر 12 کشور به تولید واکسنهای آنفلوآنزای پاندمیک دست یافته که دو سوم آنها در اروپا و آمریکا هستند و هم اکنون خلا بزرگی در کشورهای درحال توسعه و به خصوص خاورمیانه احساس می شود که امیدوارم با آغاز تولید انبوه آن در ایران این خلا برطرف شود.

مشاور انگلیسی سازمان بهداشت جهانی توانایی و تجربه ایران را در زمینه تولید واکسن بسیار مناسب دانست و گفت: در بازدیدهای متعددی که به همراه تیم مشاورین سازمان بهداشت جهانی از کشورهای درحال توسعه داشتم امکانات برخی از این کشورها درحد صفر بود درحالیکه توانایی و تجربه ایران در این زمینه مناسب است و تنها نیاز به ارائه آموزشهای تخصصی در این زمینه وجود دارد.

در این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز گفت: موسسه سرم سازی رازی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تولید انواع واکسن دامی، چندین دهه سابقه در تولید واکسن بیماری های مشترک بین دام وانسان را دارد .

مهرزاد خرد بیان کرد: در فارس علاوه بر ظرفیتهای فراوان دربخشهای مختلف کشاورزی، ظرفیت تولید واکسن آنفلوآنزای فصلی و آنفلوآنزای پاندمیک (آنفلوآنزای فراگیر) از جمله آنفلوآنزای نوع A نیز وجود دارد .