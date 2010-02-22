خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: کنتراست یکی از پرکاربردترین مفاهیم در تمامی فرایندهای فتوگرافیک و یکی از اصلی‌ترین ویژگیهای قابل رویت عکس و تصویر متحرک (فیلم و ویدئو) است.

در کتاب "کنتراست" پس از تعریف چندگانه مفاهیمی نظیر "کنتراست تصویر" عوامل موثر بر کنتراست و روشهای کنترل آن در عکاسی تشریح شده و در انتهای کتاب فصلی به تشریح مفهوم کنتراست در تصویر ویدئویی و روشهای کنترل آن اختصاص یافته ‌است.

در این کتاب همچنین به چگونگی تعریف و تعیین مقدار کنتراست تصویر از طریق مفاهیم مرتبط با "زون سیستم" پرداخته شده ‌است.

خواندن کتاب "کنتراست" علاوه بر علاقمندان به عکاسی می‌تواند برای دانشجویان رشته عکاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس "شیمی عکاسی" و "تکنیکهای لابراتوار پیشرفته" و همچنین برای دانشجویان رشته‌های سینما و فیلمبرداری مفید باشد.