روشهای موجود برای تولید فیلمهای کودکان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نخستین روز سی و نهمین جشنواره فیلم رشد دماوند عصر سه شنبه با حضور مسئولینی از آموزش و پرورش شهرستان دماوند، آموزش و پرورش استان تهران و دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس نواحی مختلفی از فیروزکوه، دماوند و رودهن در سالن قدسیه دماوند آغاز به کار کرد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی شهرستانهای استان تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره در تمامی نقاط کشور از جمله 27 منطقه استان تهران برگزار خواهد شد.

حسن موسوی با اشاره تقسیمات شهرستانهای استان تهران افزود: در راستای ارائه مناسبتر برنامه های فرهنگی، شهرستانهای استان تهران به پنج قطب مختلف تقسیم بندی شده اند و دماوند، فیروزکوه و رودهن یکی از این نواحی مشخص شده هستند.

این مسئول در تشریح عناوین فیلمهای ارائه شده به نوجوانان خاطر نشان کرد: این فیلمها دارای مضامین مختلف علمی، آموزشی، تربیتی و سرگرمی خواهد بود و به مدت یک هفته در سانسهای گوناگون برای دانش آموزان و یک سانس اختصاصی روزانه برای خانواده ها در نظر گرفته شده است.

وی پیرامون شاخصه های فیلم کودک و نوجوان یادآور شد: فیلمی می تواند توجه نوجوانان را به خود جلب کند که ضمن تامین نیاز وی به عنوان یک سرگرمی مطالب و موضوعات قابل درک و فهمی را نیز بازگو نماید تا بهترین بهره وری حاصل شود.

موسوی در خصوص بازبینی و کنترل فیلمهای ارائه شده مختلف اظهار داشت: فیلمهایی که در جشنواره های رشد به نمایش گذاشته می شود محصول کشورهای مختلف جهان است که توسط داوران زبده در امور نوجوانان و از طریق دفتر تامین رسانه های آموزشی، مورد بازبینی و کنترل قرار می گیرد.

کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی شهرستانهای استان تهران در پایان عنوان کرد: روشی که در حال حاضر در زمینه تولیدات فیلم کودکان وجود دارد چندان مناسب نیست و باید سازندگان این گونه آثار هنری، قبل از آغاز مراحل تولید با معضلات مختلف کودکان و نوجوانان آشنا شوند.