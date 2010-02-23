به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارشهای مراکز بین المللی در حال حاضر گردش مالی 300 تعاونی برتر جهان حدود 1 تریلیون دلار است که این رقم با 10 اقتصاد برتر جهان برابری می کند. تعاونیهای کشاورزی ژاپن با 16 هزار میلیون دلار گردش مالی در راس این لیست و تعاونیهای آمریکا با 600 میلیون دلار در مرتبه بعدی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه ماهیت تعاونیها بیشتر اجتماعی است تا اقتصادی، هدف از اعلام وضعیت اقتصادی تعاونی ها این است که توان آنها در زمینه ایجاد ارزش افزوده نشان داده شود چون می توانند به عنوان یک گزینه اقتصادی قدرتمند در اقتصاد جهان نقش داشته باشند و پتاسیل نهضت بین المللی تعاون را در رقابت با قدرتهای بزرگ اقتصادی نشان دهد.

تعاونیهای ایران شرایط ویژه دارند

در حال حاضر تعاونیها 20 درصد از سهم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند و این نشان دهنده قدرت و اهمیت آنها در اقتصاد بین المللی است. خوشبختانه با توجه به اینکه در خیلی از کشورهای دنیا تعاونی وجود دارد، اما در هیج کشوری به اندازه ایران نهضت تعاون شناخته شده نیست و اینقدر مورد توجه دولتها قرار نگرفته است.

این گزارش می افزاید، نهاد جهانی تعاونی ها در شرایط فعلی اتحادیه بین المللی تعاون است که به عنوان یک سازمان غیردولتی وظیفه اتحاد بین تعاونیهای جهان را با 800 میلیون نفر عضو انجام می دهد و از این طریق در سراسر دنیا 1 میلیون شغل نیز ایجاد شده است.

800 میلیون نفر در جهان عضو تعاونیها هستند

دراین اتحادیه تمامی کشورها و مؤسسات تعاونی عضویت دارند به‌ نحوی که تا پایان سال 2008 میلادی بیش از 225 سازمان تعاونی از 87 کشور جهان به عضویت این تعاونی درآمده‌ و دارای 5 دفتر منطقه‌ای در 5 قاره جهان است که بخش تعاون ایران نیز تحت پوشش دفتر منطقه‌ای آسیا پاسیفیک آن قرار دارد.

یکی از گرایشهای تعاون در ایران که می تواند توسعه یابد گرایش مصرف است به نحوی که این نوع از تعاونیها در ایران قابلیت هدایت تعاونیهای مصرف آسیا را نیز دارند و می توانند در یک فرایند منظم در عرصه صادرات و واردات با سایر تعاونیهای بین المللی فعالیت کنند.

تعاونیهای ایرانی الگوی منطقه ای

در حال حاضر بزرگترین عضو این سازمان(اتحادیه بین المللی تعاون در بخش مصرف) یک تعاونی مصرف از انگلستان با 12 میلیارد دلار گردش مالی است که علاوه بر فعالیت در عرصه تخصصی در همه زمینه ها پرسنل خود را تامین می کند.

به صورت کلی، خوشبختانه نوآوری در تعاونیهای ایران چشمگیر است به نحوی که تعاونیهای داخلی می توانند به عنوان الگویی در منطقه از نظر اقتصاد تعاونی تبدیل شوند.