فوتسال کرمان به لیگ دسته اول کشور سقوط کرد

محسن حکاک در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: با شکست روز گذشته مقابل فولاد ماهان سپاهان تیم کرمان عملا به مسابقات دسته اول فوتسال کشور سقوط کرد.

وی گفت: فوتسال کرمان در این مسابقات در مقایسه با سایر تیمها با توانایی های و امکانات اندک حضور یافت به ویژه امکاناتی که در اختیار تیم قرار گرفت جوابگوی نیازها نبود.

وی افزود: بازیکنان تیم بسیار جوان و کم تجربه در مسابقات لیگ برتر بودند که در این دوره از مسابقات بیشتر به تجربه اندوزی پرداختند.

حکاک اضافه کرد: در مسابقه آخر نیز که از سقوط به لیگ دسته اول مطمئن شده بودیم با بازی دادن به بازیکنان جوان سعی کردیم به تجربه بازیکنان اضافه کنیم.

حکاک اضافه کرد: تیم تقربیا بدون تمرین و بدون برگزاری حتی یک بازی تدارکاتی در مسابقات لیگ برتر حضور یافته بود در حالیکه بسیاری از تیمهای میلیونها تومان خرج تیمشان کرده بودند.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از تجربه بازیکنان فعلی تیم فوتسال کرمان در مسابقات سال آینده بار دیگر به لیگ برتر فوتسال کشور راه یابد.



