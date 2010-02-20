دقت در انجام پروژه های عمرانی کرج نباید فدای سرعت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اباذر خدابین بعداز ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پرو‍ژه های عمرانی منطقه هفت شهرداری کرج به خبرنگار مهر گفت: امسال تعدادی از پروژه های عمرانی در کرج با سرعت انجام شد اما در کیفی سازی این پروژه ها باید دقت بیشتری شود.

وی ادامه داد: توجه به کیفیت پروژه های عمرانی، علاوه بر افزایش عمر آنها، نقش اساسی در خدمات دهی مناسب به مردم دارد.

این عضو شورای شهر از اقدامات انجام شده عمرانی در منطقه هفت کرج قدردانی کرد و گفت: ساختمان جدید منطقه 7 یکی از بهترین بناهای اداری شهرداری کرج است که تمام نیازها ی ارباب رجوع در آن دیده شده است .

وی ادامه داد: در تصویب بودجه سال آینده شهرداری کرج، توجه ویژه ای به مناطق محروم این کلانشهر از جمله منطقه هفت شده است.

خدابین گفت: طبق برنامه پیش بینی شده، سال آینده شاهده شکوفایی وتحول عمرانی در کلانشهر کرج خواهیم بود.

شهرداری منطقه هفت کرج جمعیتی حدود 173هزار نفر را تحت پوشش خدماتی خود دارد.