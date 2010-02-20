دومین آزمایشگاه مکانیک خاک مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این آزمایشگاه وابسته به سازمان عمران شهرداری آمل یکی از سازمانهای مطرح در کشور است.

هم اکنون در مازندران آزمایشگاه مکانیک خاک در اختیار اداره کل راه و ترابری مازندران وجود دارد.

همچنین با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران، 31 طرح عمرانی و خدماتی توسط شهرداری آمل در این شهر افتتاح شد.

شهردار آمل در حاشیه افتتاح این طرحها به مهر گفت: ساخت شش دهانه پل، پل شش متری واقع در فاز دوم پارک هلومسر، پیاده‌رو سازی فاز اول بلوار طالب آملی، جوی آب شهرک نبوت (مهرآباد)، آبرسانی بهشت امامزاده عبدالله (ع)، کانیو شهرک آریا، جوی آب بلوار طالب آملی و بلوار طالقانی، پل آبرو 35 متری ابن سینا فاز دوم را از طرحهای مهم شهرداری آمل برای افتتاح است.

حسین علیزاده اضافه کرد: روکش آسفالت آفتاب 42 به ‌مساحت چهار کیلومتر، روکش آسفالت آفتاب 16 به‌ مساحت 16 کیلومتر، روشنایی بهشت امامزاده عبدالله (ع)، بازسازی پارک صادقیه به مساحت حدود چهار هکتار از طرحهای دیگر این دهه است.

شهردار آمل گفت: برای اجرا و تکمیل این طرحها با اعتبار بیش از 26 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

علیزاده با تاکید بر اینکه سیاست کاری شورای شهر و شهرداری آمل رسیدگی به مناطق محروم است، خاطرنشان کرد: بیشتر این پروژه‌ها در مناطق محروم این شهر واقع شده است.



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