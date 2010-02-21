سید محمد جعفر حجازی در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با توسعه آموزش عالی بر اساس نیاز استان و نیز ارتباط آموزش عالی امکان ترسیم چشم‌انداز 20 ساله استان فراهم می‌شود.

وی ضمن تاکید بر توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های استان و ضرورت ترسیم افق آینده استان در بخش آموزش عالی گفت: در شورای راهبردی، توسعه آموزش عالی از نظر کمی و کیفی در استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

استاندارخوزستان یاد‌آور شد: دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان بزرگترین دانشگاه جنوب غرب کشور محسوب می‌شود و این ظرفیت و پتانسیل وجود دارد که با افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به ویژه در گرایش‌های فنی و مهندسی، نیاز صنعت استان به نیروی مهارتی و دانش آموخته برطرف شود.

حجازی با اشاره به کمبود نیروی متخصص مورد نیاز واحدها و شرکت‌ها در استان اظهار داشت: در برخی از رشته‌ها با وجود نیاز استان با کمبود نیروی متخصص روبرو هستیم که باید در این راستا و بر اساس نیاز استان با هماهنگی دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

آزمون کارشناسی ارشد سال 1389، روزهای 29،28 و 30 بهمن ماه با حضور34 هزار و 635 داوطلب زن و مرد در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.