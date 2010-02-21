امیدیه به قطب واترپلوی کشور تبدیل می شود

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تیم واترپلوی نفت و گاز آغاجاری(نفت امیدیه) در چند سال اخیر موفق به کسب عناوین متعدد ملی و آسیایی شده است و توانسته با اتکا به استعدادهای بالای جوانان منطقه، نام ایران و امیدیه را در آسیا مطرح کند.

وی افزود: این تیم در مهرماه امسال با غلبه بر تیم نفت و گاز گچساران در دیدار رده بندی هفتمین دوره رقابتهای واترپلوی جام باشگاه های آسیا که در شهر دمام عربستان برگزار شد، عنوان سومی آسیا را به خود اختصاص داد و توانست موجی از شور و نشاط را در شهرستان امیدیه به ارمغان بیاورد. این موضوع نشان می دهد سرمایه گذاری های شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در این رشته پیامدهای مثبتی به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اضافه کرد: تیم نفت امیدیه در هفته قبل با غلبه بر هیئت شنای گیلان در دیدار فینال، قهرمان دومین دوره مسابقات جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور شد و این نشان می دهد موفقیت های کسب شده در سال قبل اتفاقی و جرقه نبوده بلکه حاصل یک کار برنامه ریزی شده و هدفمند بوده است.

موسوی تاکید کرد: بیش از 70 درصد از ترکیب تیم واترپلوی نفت امیدیه را بازیکنان بومی این شهرستان تشکیل می دهند و هم اکنون گرایش به سمت این رشته در شهرستان به گونه ای است که در سال های آینده تیم نفت امیدیه دیگر نیاز به جذب بازیکنان خارج از منطقه و استان نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ادامه داد: استعداد یابی مطلوبی از سوی امور ورزش شرکت در رشته واترپلو صورت گرفته و به زودی شهرستان امیدیه به قطب رشته واترپلو در کشور تبدیل خواهد شد و با استعداد و توانای بالایی که در جوانان شهرهای امیدیه، آغاجاری و میانکوه می بینیم دست یافتن به این امر دور از دسترس نخواهد بود.

موسوی یادآوری کرد: تیم نفت امیدیه با کسب عنوان قهرمانی دومین دوره جام حذفی واترپلو باشگاه های کشور به سومین دوره مسابقات سوپر لیگ واترپلوی باشگاه های کشور صعود کرد تا در این رقابتها برای حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا تلاش کند.

وی افزود: مدیریت شرکت همه نوع همکاری و همیاری با مسئولان این تیم برای کسب سهمیه آسیایی برای کشور از خود نشان خواهند داد تا این تیم باز با حضور در رقابتهای جام باشگاه های آسیا، ضمن مطرح کردن نام خوزستان و امیدیه در این رقابتها معتبر، از اعتبار نام ایران در آسیا دفاع کند.