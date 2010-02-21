به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، احداث دهکده تفریحی، توریستی زراس جزو مصوبات هیئت دولت است و سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت این پروژه 142 میلیون یورو ارزیابی شده است.

این پروژه را از نوع تاسیسی و ظرفیت بازدید روزانه این دهکده شش هزار نفر و ظرفیت سالانه آن یک میلیون و 440 هزار نفر خواهد بود.

مالک این پروژه آمادگی دارد با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به احداث هتل، تله کابین، اتوبوس دریایی و انواع بازی‌های آبی کند.

جذب توریست به این دهکده، 80 درصد داخلی و 20 درصد خارجی خواهد بود و 85 درصد تجهیزات مورد نیاز این دهکده توریستی تفریحی به صورت داخلی و بقیه از خارج کشور وارد می شود.

کار ساخت این پروژه از ابتدای سال جاری آغاز شده و تا پایان سال 90 به اتمام می‌رسد.

عملیات تجاری این پروژه از سال 91 آغاز خواهد شد.