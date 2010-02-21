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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

خط 230 کیلوولت ارتباطی پست خلیج فارس وارد مدار شد

خط 230 کیلوولت ارتباطی پست خلیج فارس وارد مدار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مجری خطوط 230 کیلوولت شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: خط 230 کیلوولت ارتباطی پست خلیج فارس تکمیل و وارد مدار تولید برق شد.

غلامرضا مشفق در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: خط 230 کیلوولت خلیج فارس با هدف تامین انرژی، برقدار کردن پست خلیج فارس، پایداری و تقویت شبکه شهرستان شادگان و حومه احداث شده است.

وی درباره مشخصات فنی خط اظهار داشت: خط به طول دو کیلومتر بوده که در آن سیم های هادی در یک به کار رفته و برای احداث آن از 50 تن آهن آلات استفاده شده است.

مشفق بیان کرد: این پروژه از زمان اجرا تا پایان کار در مجموع با اعتبار چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: کلیه مراحل طراحی، مشاوره، خرید تجهیزات و اجرای پروژه توسط شرکت های داخلی صورت گرفته است.

 

کد مطلب 1037853

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