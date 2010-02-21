خط 230 کیلوولت ارتباطی پست خلیج فارس وارد مدار شد

غلامرضا مشفق در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: خط 230 کیلوولت خلیج فارس با هدف تامین انرژی، برقدار کردن پست خلیج فارس، پایداری و تقویت شبکه شهرستان شادگان و حومه احداث شده است.

وی درباره مشخصات فنی خط اظهار داشت: خط به طول دو کیلومتر بوده که در آن سیم های هادی در یک به کار رفته و برای احداث آن از 50 تن آهن آلات استفاده شده است.

مشفق بیان کرد: این پروژه از زمان اجرا تا پایان کار در مجموع با اعتبار چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: کلیه مراحل طراحی، مشاوره، خرید تجهیزات و اجرای پروژه توسط شرکت های داخلی صورت گرفته است.