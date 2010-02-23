دومین بنای خشت و گلی ایران در مسیر تخریب

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ارگ تاریخی گوگد در سال 1378 به شماره 2574 به ثبت آثار ملی رسید و تنها سند مکتوبی که از این بنا وجود دارد متعلق به 130 سال پیش است که این سند گواهی می‌دهد، نیمی از بنای ارگ را شخصی به نام علیخان به عنوان مهریه به همسرش واگذار کرده که از این پس این بنای تاریخی با عنوان ارگ علیخانی نامیده شد.

ارگ تاریخی گوگد در زمان خود بر اساس روایتهای موجود در زمان صلح به عنوان کاروانسرا و با توجه به وضعیت و موقعیت خاص خود، محل استراحت کاروان تجار سرشناس یا حاکمان و والی‌های سایر ایالات ایران بشمار می‌رفت، بر اساس سخنانی که از سخنان افراد مسن این شهر تاریخی به گوش رسیده است، آقامحمد خان قاجار نیز در لشکر کشی‌های خود چند روزی را در این محل استراحت داشته است.

شهردار شهر گوگد نیز در خصوص این قلعه تاریخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت تاریخی این ارگ تاریخی اظهار داشت:‌ در حال حاضر این بنای تاریخی در انحصار یک شرکت خصوصی است که چندی پیش نیز موضوع فروش این بنای تاریخی مطرح شد که البته به سبب قیمت بالای این بنا، گویا از فروش آن منصرف شده‌اند.

مجتبی حاج نوروزی با اشاره به اینکه در حال حاضر این بنای تاریخی نیازمند حمایتهای دولتی است، تا بتوان از آن به خوبی حراست کرد، اظهار داشت: ‌در صورتی که دولت در این خصوص بودجه لازم را اختصاص دهد می‌توان رونق گردشگری در این منطقه را شاهد باشیم، چرا که شهرداری گوگد در این خصوص بودجه لازم را ندارد.

شهردار گوگد تصریح کرد: نمی‌ توان چنین مجموعه‌هایی را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد چرا که این شرکتها تلاش لازم برای جذب صنعت گردشگری را ندارند.

حاج نوروزی بیان کرد: باید ترتیبی داده شود تا این مجموعه را توسط دولت مدیریت کرد و اگر شخصی باشد که در این خصوص مدیریت لازم را داشته باشد می ‌توان به بهترین حالت قلعه تاریخی گوگد را اداره کرد.

قلعه تاریخی گوگد در انتظار جذب گردشگران

همچنین در خصوص قعله تاریخی گوگد،‌ عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی ورپادگان، گلپایگان نیز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر این قلعه تاریخی از ضعف مدیریت رنج می‌برد و از زمانی که این بنای تاریخی راه افتاده دارای مدیری که مسلط به شرایط و اوضاع باشد، نبوده است.

محمدحسین ماهری با اشاره به اینکه تا کنون تبلیغات لازم جهت جذب توریسم در این بنای تاریخی انجام نشده و چون میراث اصفهان مالکیت این قلعه تاریخی را ندارد تبلیغات لازم جهت جذب گردشگری را نیز بر عهده مدیریت خود قلعه قرار داده است، ادامه داد: ‌اکنون نیز متاسفانه نمایشگاه و یا مکانهای جذابی برای جذب توریسم و گردشگران داخلی و خارجی در این بنای تاریخی برنامه ریزی نشده است.

این فعال و علاقمند به میراث فرهنگی یادآور شد: در خصوص جذب گردشگر در این بنای تاریخی تا کنون به صورت مقطعی فکر شده و تنها به دنبال جذب گردشگر در مقاطع خاص هستند که باید این موضوع استمرار یابد.

ماهری تصریح کرد: قلعه تاریخی گوگو نیازمند مدیریتی محلی و بومی است چرا که چنین مدیرانی با حوزه گلپایگان آشنایی دارد.

بسیاری از بناهای تاریخی گلپایگان در حال تخریب است

وی خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر در شهرستان گلپایگان تنها یک یگان حفاظت وجود دارد که آنان نیز تنها می‌توانند اقدام به شناسایی و جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی کنند اما این شهرستان نیازمند وجود دفتری ثابت برای حراست و مرمت بناهای تاریخی است و اکنون بسیاری از بناهای این شهر تاریخی به سبب نبود همین دفتر ثابت در حال نابودی و تخریب است.

همچنین یکی دیگر از علاقمندان به میراث شهر تاریخی گلپایگان نیز در خصوص ارگ تاریخی گوگد به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تا کنون بخش خصوصی نتوانسته از این ارگ تاریخی به صورت مطلوب حراست کند که این موضوع در بازسازی ‌و مرمت این بنای تاریخی گویاست.

وی که خواست نامش ذکر نشود در این خصوص با اشاره به مرمت بخشی از دیوارهای بیرونی این ارگ تاریخی اظهار داشت: متاسفانه حتی در این بازسازی نیز سعی در یکسان سازی مرمت نشده چنانچه رنگ دیوار مرمت شده با دیگر قسمتها بسیار متفاوت است که این تنها یک نمونه از مسائل مرمتی این بنای تاریخی است.

همچنین مدیر عامل شرکت امین آسایش در ارگ تاریخی گوگد نیز اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه اکنون این بنای تاریخی به سود دهی رسیده تصمیم به فروش آن گرفته شده و این ارگ در سال جاری نزدیک به 35 درصد اشغال تخت داشته که این میزان در مقایسه با آمار دیگر هتلها بسیار قابل توجه است.

علیرضا میرجانی ادامه داد: در حال حاضر تبلیغات لازم جهت معرفی این بنای تاریخی به آژانسهای مسافرتی آغاز شده که این موضوع نتیجه مثبت و قابل توجهی را به دنبال داشته است.

وی بیان کرد:‌ در سال جاری مشکل جذب گردشگران خارجی یک مسئله کلی بوده چنانچه در سال جاری چند تور گردشگران خارجی این هتل نیز لغو شد و نباید اینگونه تصور شود که در این خصوص کم کاری انجام می‌شود.

ارگ تاریخی گوگد نیازمند همکاری سازمان میراث فرهنگی است

میرجانی به انتقاد از عملکرد سازمان میراث فرهنگی برای حمایت از شرکت‌های خصوصی پرداخت و یادآور شد: انتظار شرکت ما حمایت مالی سازمان میراث فرهنگی نیست اما باید این سازمان با توجه به وضعیت موجود اقداماتی انجام دهد تا بتوان با توجه به مشورتهای آنان رشد گردشگری را در این مجموعه شاهد باشیم.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی در بازدید اخیر خود از این ارگ نامه‌‌هایی را به سازمان و مراکز مختلف شهرستان گلپایگان ارسال کرده که این اقدامات در روند رو به رشد این بنای تاریخی ایجاد اختلال می‌کند و نباید فراموش کرد که مجموعه اقدامات شرکتی که اکنون مدیریت این بنای تاریخی را در دست گرفته اکنون ارگ گوگد را به سود دهی رسانده و در حال حاضر نزدیک به 35 نفر در ارگ گوگد کار می‌کنند.

میراث فرهنگی اصفهان و سایر شهرهای ایران نیاز برای رشد جذب گردشگر و حفظ آثار تاریخی نیاز به همکاری بخش خصوصی و حمایتهای دولتی دارد و در هر صورت انتظار می‌رود در خصوص این مجموعه نیز تعاملات لازم میان مسئولان ارگ گوگد و سازمان میراث فرهنگی برقرار شود تا با حمایتهای دولتی بتوان از پایداری چنین بناهایی حراست کرد تا آیندگان ما نیز شاهد ماندگاری چنین بناهایی باشند.

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گزارشگر: محمد قاسمی