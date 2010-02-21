به گزارش خبرنگار مهر، درحاشیه دیدار عصر شنبه دو تیم شموشک نوشهر و شهرداری بندرعباس از رقابت های لیگ دسته یک کشور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگاران به تشریح اتفاقات اخیر در رابطه با باشگاه شموشک پرداخت.

غلامرضا بهروان، مرگ مهندس درویش مالک فقید باشگاه شموشک و ظهور بحران مالی در این باشگاه را از دلایل شایعه فروش امتیاز تیم شموشک برشمرد و گفت: مرگ مسعود درویش و مباحث مربوط به وراث آن باعث شد تا معوقه های حقوق پرسنل، کادر فنی و بازیکنان شموشک به موقع پرداخت نشود و هنوز هم این امر صورت نپذیرفته است.

وی افزود: هرچند طی این مدت جلسات مکرری با حضور ورثه مرحوم درویش، مقامات سیاسی و ورزشی در تهران، ساری و نوشهر جهت اتخاذ راه حل برگزار شده اما نتایج این جلسات و آینده باشگاه در گرو نظر و تصمیم خانواده مرحوم درویش خواهد بود.

رئیس هیئت فوتبال مازندران ادامه داد: شاید به نظر برسد که شموشک در تملک خاندان درویش بوده که مطمئنا صاحبان اصلی و مالکان واقعی باشگاه شموشک، مردم نوشهر و مازندران هستند و باید در اختیار مردم نوشهر محفوظ بماند.

بهروان با انتقاد از برخی رسانه ها در خصوص ایجاد بازار گرمی و معرفی برخی اسامی خریداران باشگاه شموشک عنوان داشت: تمامی اخبار منتشر شده در رابطه با فروش امتیاز شموشک کذب محض بوده و هنوز نتیجه روشنی از این جلسات گرفته نشده تا بتوان مالک جدید باشگاه را معرفی کرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: اگر دست های پشت پرده و اتفاقات اخیر بخواهند از طرق مختلف، سهمیه شموشک را از نوشهر به خارج استان انتقال دهند بنده به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان پای هیچ برگه و یا قولنامه ای را امضاء نخواهم کرد.

وی افزود: از هیچ مقامی ترس و باکی ندارم و اگر خدای ناکرده این اتفاقات به سمت خروج تیم شموشک از مازندران شود به طور حتم دیگر در هیچ مقام فدراسیون فوتبال حضور نخواهم داشت و از فوتبال ایران کناره گیری خواهم کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتقال تیم صبای قم به مازندران گفت: با وساطت برخی مقامات عالی رتبه کشور و استان اقدامات در حال انجام بود تا این امتیاز به استان انتقال یابد.

به گفته بهروان، اگر قرار باشد تا پول های هنگفتی از بودجه استان صرف خرید امتیاز تیم ها از استان شود بهتر است این هزینه ها در مسیر ایجاد و رشد تیم های پایه و تیم های بزرگ استان همانند شموشک و نساجی صورت پذیرد.