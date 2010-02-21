گرگان در آستانه الکترونیکی شدن؛ مدیریتها همچنان سنتی!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیریت در هزاره جدید دچار تحول شده و مدیریت جدید در هزاره جدید لوازم و الزامات جدید را می طلبد و در این راستا باید نوع مدیریت و تعامل دستگاههای گلستان با جامعه متحول شود و همچنین توسعه زیرساختها برای ورود به این شهر مجازی و الکترونیکی ضروری است.

دسترسی به اینترنت از جمله زیرساختهای مورد نیاز شهر الکترونیک است که اکنون 29 درصد مردم گرگان به اینترنت دسترسی دارند. افزایش کارآمدی مدیران شهری، کاهش ترافیک رفت و آمد شهری و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری از دیگر مزایای استفاده از خدمات شهر الکترونیک است.

پیاده سازی شهر الکترونیک نیازمند آموزش و آگاهی دادن به مردم است و این طرح مستلزم ارائه آموزش، تعلیم، تعلم و آگاهی دادن به مردم است که باید در این حوزه برنامه ریزی کافی نشده است. ایجاد فرهنگ لازم در این خصوص، ایجاد نیروی انسانی کارآمد و وجود شبکه های فیبر نوری و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای شهر الکترونیک از لوازم الزامی دیگر برای آماده کردن یک شهر الکترونیک است.

نا آگاهی دستگاههای اجرایی از مزایای شهر الکترونیک

اجرای شهر الکترنیک در گرگان در حالی است که هنوز بسیاری از دستگاههای اجرایی منطقه خود از مزایای این طرح مطللع نیستند و خدمات خود را به شیوه سنتی و قدیمی ارائه می دهند و توسعه این طرح علاوه بر آموزش شهروندان، نیازمند آموزش مدیریان است.

مشاور عالی شهر الکترونیک گرگان در آغاز جشنواره شهر و شهروند الکترونیک شهر گرگان گفت: برای اجرای شهر الکترونیک باید زیرساختهای مورد نیاز از جمله تحول در شیوه مدیریت منطقه صورت گیرد زیرا با مدیریت سنتی نمی توان به اهداف رسید.

علی اکبر جلالی بیان داشت: برای تغییر در این شیوه مدیریت باید ابزارهای شهر الکترونیک در منطقه توسعه یابد و مدیران و دستگاههای اجرایی خدمات خود را از طریق الکترونیک توسعه دهند.

وی پهنای باند و توسعه ضریب اینترنت را از جمله نیازها برای اجرای شدن شهر الکترونیک بیان کرد و گفت: به عنوان نمونه اکنون در شهر گرگان بیش از 50 کیلومتر فیبر نوری کشیده شد ولی این طرح همانند لوله های خالی آب است و باید در آن آب جاری شود و اطلاعات تکمیل شود.

افزایش سرعت اینترنت در شهر الکترونیک امری ضرروی است

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرعت اینترنت در شهر الکترونیک امری ضرروی است و اگر قرار باشد شهروند در شهر الکترونیک برای دریافت خدمات مدتها معطل بماند باز به شیوهای سنتی برای دریافت خدمات روی خواهد آورد.

پدر IT ایران گفت: هیچ راه حلی جز با ورود به شهر الکترونیک برای برون رفت از مشکلات کنونی شهر گرگان نداریم و برگزاری این جشنواره اقدامی فرهنگی برای این حرکت بزرگ است.

علی اکبر جلالی افزود: در گرگان زیرساختهای لازم برای شهر الکترونیکی شدن وجود دارد و از نظر تخصصی نیز امکانات موجود وجود دارد.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح شهر گرگان می تواند به عنوان نمونه و الگو در کشور باشد و برای مردم منطقه نیز سودبخش خواهد بود.

گرگان پیشقدم در شهر الکترونیک خواهد بود

وی با اشاره به اقدام کم نظیر شورای شهر گرگان در ایجاد شهر الکترونیک گفت: در 25 شهری که برای ایجاد شهر الکترونیک رفته ام در هیچ شهری این همه دلگرمی و توانمندی که در گرگان دیده ام وجود نداشت و اعتقاد دارم گرگان پیشقدم در شهر الکترونیک خواهد بود.

دکتر جلالی در خصوص وظایف بخش خصوصی در شهر الکترونیک گرگان نیز اعلام کرد: کلیه عملیات پیاده سازی و اجرایی شهر الکترونیک توسط بخش خصوصی به اجرا گذاشته می شود.

مشاور عالی شهر الکترونیک گرگان خاطرنشان کرد: مجموعه ای از شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری بخش خصوصی، مسئولیت پیاده سازی شهر الکترونیکی را تحت عنوان یک "کنسرسیوم"را به عهده خواهند داشت و مقرر شد این مجموعه شرکتها پیشنهاد را تحت عنوان شهر الکترونیک گرگان اریه دهند.

توسعه زیرساختهای شهر الکترونیکی ضروری است

وی ادامه داد: پتانسیل و ظرفیت شهر گرگان برای الکترونیکی شدن بسیار بالاست و باید برای توسعه زیرساختها و فرهنگسازی در این بخش برنامه ریزی شود.

جلالی از راه اندازی سامانه شهر الکترونیک گرگان به آدرس، WWW.GORGANECITY.IR خبر داد و گفت: در این سایت همه شهروندان می توانند عضو شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این سایت هزار مورد شغل طراحی شد و افراد بیکار می توانند با ورود به سامانه ثبت نام کند و شغل درخواست داشته باشد.

جلالی امکانات شغل در چهار حوزه با خدمات فراوان طراحی شده است و شهروندان با مراجعه به این سامانه می توانند بسیاری از نیازهایشان را تامین کنند.

شهروندان با مراجعه به سامانه شهر الکترونیک گرگان می توانند از خدمات آن لاین نظیر شارژ همراه اول، پرداخت قبوض، رزو بلیط هواپیما، خرید خودرو، رهگیری مرسولات، پیگیر یکارت سوخت، تسهیلات ازدواج، مشاغل گرگان، ادرات و دستگاههای گلستان و ... استفاده کنند.

مشاور عالی شهر الکترونیک گرگان بیان داشت: خدمات مختلفی در این سامانه ارائه می شود و نیازی نیست که همشهریان برای دریافت این خدمات مراجعه حضوری و مستقیم داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی نیازهای شهروند گرگانی مانند خرید کردن، تفریح، کتابخانه، بخش جوانان، کودکانف امکانات گرگان و .. پیش بینی های لازم شده است.

به گفته جلالی استارت شهر الکترونیک گرگان زده شد و باید از این سرمایه بزرگ در منطقه فراهم شود و با این شهر الکترونیک می توان خدمت بزرگی به شهر کرد و نیازی نیست برای خرید جزیی از منزل خارج شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان گفت: این شرکت به عنوان متولی IT تلاشهای زیادی برای توسعه فیبر نوری و الکترونیک در منطقه انجام داده است.

غلامرضا عرب هاشمی افزود: حدود دو هزار 800 کیلومتر فیبر نوری در استان نصب شده است و 443 ICT روستایی در استان راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: شهر الکترونیک زمانی شکل می گیرد که خدمات سازمانها در این سامانه قرار گیرد و مستلزم اتصال سازمانها به شهر الکترونیک است.

وی خاطرنشان کرد: تنگناهایی در زمینه اینترنت در شهرهای استان داریم ولی تجهیزات خوب و قوی را درحال نصب هستیم.

به گفته عرب هاشمی، حداکثر تا اردیبهشت سال آینده تمامی شهرهای استان به شبکه اینترنت پرقدرت و پرسرعت متصل می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان بیان داشت: در شهر گرگان 50 کیلومتر فیبر نوری داریم و زیرساختهای لازم مهیا شده است و با راه اندازی سیستم جدید، مشکل پهناری باند رفع می شود.

قاسم حاجی محمدی افزود: می دانیم که برای روی آوردن به هر تغییر مثبت و موثری نیاز به ایجاد انگیزه با فرهنگ سازی و آماده سازی است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که وظیفه ما حکم می کرد که از روی آوردن به فعالیتهای بی حاصل و بی ثمر اجتناب نماییم با تلاش و همت و کمک صاحب نظری دلسوز، عاشق خدمت به مردم و آگاه ، قدم در برنامه ریزی برای فعالیتی ضروری جهت حل مشکلات متعدد در شهر گذاشتیم.

نبود اطلاعات مشکل اساسی شهر الکترونیک

وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما برای بروز چنین مسائلی، نداشتن اطلاعات است و چون اطلاعات نداریم نمی توانیم خوب و مناسب تصمیم گیری کنیم و راه حلی را برای رفع مسائل موجود پیشنهاد و عملیاتی سازیم.

رئیس شورای شهر گرگان گفت: اندیشه ایجاد شهر الکترونیکی گرگان را به منظور چاره جویی منطقی برای رفع مشکلات شهر در دستور کار شورای شهر به عنوان پارلمان محلی قرار دادیم.

قاسم جاجی محمدی افزود: از 9 تیر ماه سال جاری با جمع آوری اطلاعات و رایزنی های صورت گرفته و نیز برگزاری چند نشست کارشناسی با بررسی چگونگی انجام این برنامه، برگزاری جشنواره شهر و شهروند الکترونیک را در شورای شهر به تصویب رساندیم.

وی هدف این جشنواره را که به مدت 20 روز از اول اسفند تا 20 اسفند برگزار می شود، آماده ساختن ذهنی و روانی مدیران، مسئولان و شهروندان از مزایا و ویژگیهای شهر الکترونیک است، اعلام کرد.

حاجی محمدی اظهار داشت: مطمئن هستیم با آغاز به کار این جشنواره فرهنگی ضمن ایجاد انگیزه و آگاه ساختن همه دست اندرکاران، زمینه ورود و تبدیل گرگان به شهر الکترونیک با قدرت بیشتری فراهم می شود و در واقع ایجاد شهر الکترونیکی، فرصتی غنیمت و با ارزش برای شهروندان شهر گرگان است.

وی عنوان کرد: امیدواریم و تلاش می کنیم که با راه اندازی شهر الکترونیکی گرگان و با بکارگیری فناوری اطلاعات، شهروندان ما هم مانند سایر شهرهای دنیا هرچه سریع تر و مناسب تر از خدمات الکترونیکی بهره مند شوند.

به گزارش مهر، شهر الکترونیک محصولی است که پس از طی یک فرآینده بدست خواهد آمد و برای طی مراحل این فرآیند باید تمام شهروندان با آن هم گام شوند و شروع به آموختن علوم مورد نیاز و شناخت نیازهای خود در یک شهر مدرن کنند.