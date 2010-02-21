گلستان در معرض سیل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری در افتتاحیه جشنواره فرهنگی و ورزشی منابع طبیعی کشور در گرگان افزود:برای پیشگیری از خسارتها باید حفاظت از طبیعیت با نگاه توسعه منابع طبیعی و آبخیز داری مدنظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: جنگلبانان به عنوان حافظان بخشی از خلقت هستند و منابع طبیعی و جنگلها و مراتع بخشی از عالم خلقت هستند که باید حفظ شوند.

وی خاطرنشان کرد: ظرافتها و دقتها، فوائد و اثرات فراوانی در خلقت وجود دارد که جنگلها و مراتع بخشی از این عالم خلقت هستند و باید صیانت شوند.

به گفته نوری، تخریب طبیعت پیامدهای زیانباری دارد و از بین بردن آن ما را در برابر حوادث آسیب پذیر می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: هزاره سوم، عصر "انسان سالم، محیط سالم و جامعه سالم" برای رسیدن به توسعه پایدار نامگذاری شده است که سلامت فرد به تنهایی کفایت نمی کند.

وی یادآور شد: اگر محیط و جامعه سالم نباشد به توسعه پایدار دست نخواهیم یافت و یکی از راه هایی که می تواند امراض و گرفتاریها را کم کند، توسعه ورزش است.

جشنواره فرهنگی و ورزشی منابع طبیعی کشور در چهار رشته ورزشی دو ومیدانی، والیبال، فوتسال و شطرنج با هدف بزرگداشت هفته منابع طبیعی درحال برگزاری است.