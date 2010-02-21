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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۷

دماوند آماده برگزاری جشن بیسوادی/ تنها 50 نفر بیسوادند

دماوند آماده برگزاری جشن بیسوادی/ تنها 50 نفر بیسوادند

استان تهران - خبرگزاری مهر: شهرستان دماوند با وجود تنها 50 بیسواد، یکی از پیشگامان امر نهضت سواد آموزی در میان شهرستانهای استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، جشن شکرگزاری سوادآموزی 27 روستای شهرستان دماوند با حضور مسئولان محلی این شهرستان، نو سواد آموختگان و برخی از اهالی شامگاه شنبه در یکی از روستاهای شهرستان دماوند برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: با برگزاری امسال این مراسم و شکرگزاری سواد آموزی 27 روستا و هشت روستایی که سال گذشته انجام شد نزدیک به 20 روستای دیگر در شهرستان دماوند باقی مانده است که آموزش و پرورش آماده برگزاری مراسمی مشابه در آنهاست.

محسن درویش با بیان اینکه کمتر از 50 بیسواد در شهرستان دماوند وجود دارد، خاطر نشان کرد: 98 درصد از مردم شهرستان دماوند با سواد هستند و این دو درصد، کمتر از 50 نفر هستند که در استاندارهای کشوری حدی نیست که به شمار بیاید.

این مسئول یادآور شد: برای رفع کامل بیسوادی از شهرستان دماوند نهضت سوادآموزی این شهرستان همچنان مورد حمایت آموزش و پرورش هستند و به اشکال گوناگونی نظیر ارائه آموزش غیر حضوری و مراجعه معلمین نهضت سواد آموزی به درب منازل قصد ریشه کنی این موارد ناچیز را نیز دارد.

وی در پایان افزود: شهرستان دماوند آماده برگزاری جشن شکرگزاری در کل شهرستان است و امیدواریم این مهم در آینده ای نه چندان دور محقق شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

کد مطلب 1037875

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