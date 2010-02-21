دماوند آماده برگزاری جشن بیسوادی/ تنها 50 نفر بیسوادند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، جشن شکرگزاری سوادآموزی 27 روستای شهرستان دماوند با حضور مسئولان محلی این شهرستان، نو سواد آموختگان و برخی از اهالی شامگاه شنبه در یکی از روستاهای شهرستان دماوند برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: با برگزاری امسال این مراسم و شکرگزاری سواد آموزی 27 روستا و هشت روستایی که سال گذشته انجام شد نزدیک به 20 روستای دیگر در شهرستان دماوند باقی مانده است که آموزش و پرورش آماده برگزاری مراسمی مشابه در آنهاست.

محسن درویش با بیان اینکه کمتر از 50 بیسواد در شهرستان دماوند وجود دارد، خاطر نشان کرد: 98 درصد از مردم شهرستان دماوند با سواد هستند و این دو درصد، کمتر از 50 نفر هستند که در استاندارهای کشوری حدی نیست که به شمار بیاید.

این مسئول یادآور شد: برای رفع کامل بیسوادی از شهرستان دماوند نهضت سوادآموزی این شهرستان همچنان مورد حمایت آموزش و پرورش هستند و به اشکال گوناگونی نظیر ارائه آموزش غیر حضوری و مراجعه معلمین نهضت سواد آموزی به درب منازل قصد ریشه کنی این موارد ناچیز را نیز دارد.

وی در پایان افزود: شهرستان دماوند آماده برگزاری جشن شکرگزاری در کل شهرستان است و امیدواریم این مهم در آینده ای نه چندان دور محقق شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.