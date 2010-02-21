غیبت ارکستر موسیقی ملی در جشنواره مایه تاسف است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که امروز برگزار شد؛ درخصوص عدم حضور ارکستر موسیقی ملی در این دوره از جشنواره موسیقی فجر گفت : همانطور که می دانید ارکسترملی چندماه است که به حالت تعطیلی درآمده و خود بنده شخصا به آقای رضایی ماموریت دادم که با آقای فخرالدینی صحبت کنند و درصورت تمایل ایشان فعالیت های ارکستر از سر گرفته شود از سوی دیگر از آقای سریر خواهش کردم که به عنوان مدیرعامل خانه موسیقی وضعیت ارکستر را پی گیری کنند و قرار است پس از جشنواره کمیته ویژه ای برای وضعیت ارکسترملی برگزار شود؛ ولی متاسفانه در این دوره از جشنواره ،ارکستر موسیقی ملی اجرای برنامه ندارد.

مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چرایی عدم حضور گروه های اروپایی در بخش بین الملل این دوره از جشنواره گفت : رویکرد شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر برای دعوت از گروههای بین الملل بر کشورهای عضو اکو متمرکز بوده است و این رویکرد برای گسترش روابط فرهنگی بین کشورهای عضو اکو با حوزه های مختلف هنری در ایران در دو جشنواره تئاتر و سینما هم اتفاق افتاد؛ البته دبیرخانه جشنواره به تمامی سفارت خانه فراخوان شرکت در جشنواره ارسال کرد ولی حضور کشورهای عضو اکو در اولویت بود .

محمدعلی خبری در پاسخ به این سئوال که با توجه به اجرای 10 شب اجرای ارکسترسمفونیک تهران در اروپا چرا هیچ گروه اروپایی در این دوره از جشنواره حضور ندارد گفت : متاسفانه اینگونه تلقی می شود که حضور پررنگ گروه های موسیقی در بخش بین الملل منوط به شرکت گروههای اروپایی است درحالی که این تصور اشتباهی است؛ ضمن اینکه برخی از نوازنده های کشورهای اروپایی در گروههای دعوت شده به جشنواره حضور دارند به عنوان مثال دو نوازنده آلمانی در گروه "شریف غزل" از افغانستان حضور دارند و یا تک نوازی پیانو یک نوازنده ایرانی مقیم آمریکا با نام سهیل ناصری در بخش بین الملل اجرا می شود.

وی در پایان با اشاره به تجلیل از اساتید پیشکسوت موسیقی نواحی گفت : در کنار حمایت از گروههای موسیقی جوان یک بخش ویژه برای اجرا، سخنرانی و تجلیل از هنرمندان موسیقی درنظر گرفته ایم .