90 درصد صنایع دستی چینی غیر قانونی وارد ایران می شوند

محمدرضا بازغی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ورود صنایع دستی چینی به بازار ایران افزود: فقط صنایع دستی چینی وارد بازارهای ایران نشده بلکه صنایع دستی از کشورهای پاکستان و افغانستان نیز در بازار مشاهده می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از پارچه های پاکستانی در بازار اصفهان و همچنین شبیه سازی روی استخوان که کار افغانها است نیز در بازار تهران و تبریز به فروش می رسد.

به گفته این کارشناس صنایع دستی چنانچه صنایع دستی خارجی در حد معقول به کشور وارد شود می تواند باعث ایجاد رقابت شود و مشکلی را ایجاد نخواهد کرد اما معضلی که درحال حاضر وجود دارد ورود بیش از حد این کالاها به بازار ایران است که برای صنایع دستی ایران مشکل ساز شده و بازار داخلی را کساد کرده است.

بازغی با اشاره به اینکه اکثر صنایع دستی و کالاهای چینی غیر قانونی وارد ایران شده اند، گفت: با توجه به اینکه این صنایع دستی از مجاری قانونی وارد کشور نشده اند به همین دلیل با قیمت پایینتر از حد معمول در بازار ایران به فروش می رسد و منجر به پدید آمدن رقابتی کاذب بین صنیع دستی داخلی و خارجی شده است.

مشاور سابق معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اظهار داشت: چنانچه کالاهای خارجی کنترل شده وارد کشور شود و نظارت کافی بر فروش آنها نیز انجام شود رقابت محصولات ایرانی با کالاهای داخلی مشکلی ندارد.

به گفته وی ، کار و زحمتی که تولید کننده و هنرمند برای خلق صنایع دستی صرف می کند به هیچ وجه جوابگوی دستمزد، منابع مالی و قیمت پایین آن نیست به همین دلیل مسئولین باید چاره ای در این رابطه بیاندیشند.