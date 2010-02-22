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۳ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۲۵

درگفتگو با مهر عنوان شد:

90 درصد صنایع دستی چینی غیر قانونی وارد ایران می شوند

90 درصد صنایع دستی چینی غیر قانونی وارد ایران می شوند

مدرس دانشگاه و دبیر اجرایی سابق کمیته داوری مهر اصالت یونسکو گفت: 90 درصد صنایع دستی چینی به دلیل اینکه غیر قانونی وارد کشور می شوند با قیمت کم در بازار ایران به فروش می رسند به طوری که این روند بازار محصولات داخلی را کساد کرده است.

محمدرضا بازغی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ورود صنایع دستی چینی به بازار ایران افزود: فقط صنایع دستی چینی وارد بازارهای ایران نشده بلکه صنایع دستی از کشورهای پاکستان و افغانستان نیز در بازار مشاهده می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از پارچه های پاکستانی در بازار اصفهان و همچنین شبیه سازی روی استخوان که کار افغانها است نیز در بازار تهران و تبریز به فروش می رسد.

به گفته این کارشناس صنایع دستی چنانچه صنایع دستی خارجی در حد معقول به کشور وارد شود می تواند باعث ایجاد رقابت شود و مشکلی را ایجاد نخواهد کرد اما معضلی که درحال حاضر وجود دارد ورود بیش از حد این کالاها به بازار ایران است که برای صنایع دستی ایران مشکل ساز شده و بازار داخلی را کساد کرده است.

بازغی با اشاره به اینکه اکثر صنایع دستی و کالاهای چینی غیر قانونی وارد ایران شده اند، گفت: با توجه به اینکه این صنایع دستی از مجاری قانونی وارد کشور نشده اند به همین دلیل با قیمت پایینتر از حد معمول در بازار ایران به فروش می رسد و منجر به پدید آمدن رقابتی کاذب بین صنیع دستی داخلی و خارجی شده است.

مشاور سابق معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اظهار داشت: چنانچه کالاهای خارجی کنترل شده وارد کشور شود و نظارت کافی بر فروش آنها نیز انجام شود رقابت محصولات ایرانی با کالاهای داخلی مشکلی ندارد.

به گفته وی ، کار و زحمتی که تولید کننده و هنرمند برای خلق صنایع دستی صرف می کند به هیچ وجه جوابگوی دستمزد، منابع مالی و قیمت پایین آن نیست به همین دلیل مسئولین باید چاره ای در این رابطه بیاندیشند.

کد مطلب 1037888

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