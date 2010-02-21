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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۳

هفته بیست و پنجم سری آ/

اینتر مقابل سامپدوریا متوقف شد

اینتر مقابل سامپدوریا متوقف شد

صدرنشین رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا شنبه شب در ورزشگاه سن سیرو مقابل سامپدوریا متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر دیشب در آغاز هفته بیست و پنجم رقابت‌های سری آ با نتیجه تساوی بدون گل مقابل سامپدوریا متوقف شد. در این دیدار والتر ساموئل و ایوان کوردوبا، مدافعان تیم اینتر به ترتیب در دقایق 31 و 38 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شدند. این در حالی بود که جیان پائولو پاتزینی، بازیکن تیم سامپدوریا نیز در دقیقه 73 با کارت قرمز مواجه شد.

جنوآ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر مقابل اودینزه به برتری رسید. روبرت آکوافرسکا در دقایق 30 و 53 (پنالتی) و رودریگو پالاسیو (64) گل‌های جنوآ را به ثمر رساندند.

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های سری آ امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آتالانتا - کیه وو
* بولونیا - یوونتوس
* رم - کاتانیا
* سیه نا - ناپولی
* پالرمو - لاتزیو
* کالیاری - پارما
* فیورنتینا - لیورنو
* باری - میلان

جدول رده بندی:
1- اینتر 55 امتیاز - 25 بازی
2- رم 47 امتیاز - 24 بازی
3- میلان 45 امتیاز - 23 بازی
4- سامپدوریا 40 امتیاز - 25 بازی
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18- لیورنو 23 امتیاز - 24 بازی
19- آتالانتا 21 امتیاز - 24 بازی
20- سیه نا 16 امتیاز - 24 بازی

کد مطلب 1037895

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