واکنشهای متفاوت به گزارش آژانس/ اختلاف در مواضع غرب و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوکیا آمانو" روز پنج شنبه نخستین گزارش خود را درباره موضوع هسته ای ایران ارائه کرد و این گزارش قرار است در نشست 10 اسفند شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در دستور کار این نشست قرار گیرد.

در حالی که علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس از دو بعد مختلف گزارش را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد به تبع آن این روند در واکنش دیگر کشوها نیز کمابیش به چشم می خورد.

سلطانیه روز گذشته در گفتگو با رسانه ها محتوای این گزارش را مؤید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران توصیف کرد، اما در عین حال این دیپلمات ایرانی از طرح خواسته های فراتر از اختیار آژانس در گزارش نیز انتقاد کرد.

این اظهارات درحالی بود که روسیه در ابتدای امر به عنوان یکی از اعضای گروه 1+5 تنها به درخواست از ایران برای همکاری فعال تر با آژانس بسنده کرد.

"آندری نسترنکو" سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز گذشته همچنین گفت: ایران جامعه جهانی را نسبت به صلح آمیز بودن ماهیت برنامه های هسته ای خود قانع کند.

در همین رابطه جیم کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی کشورش مدعی شد: ما نمی دانیم که چرا ایران از گفتگو درباره برنامه هسته ای خود سرباز زده و طفره می رود.

واشنگتن بر این باور است که گزارش می تواند تحریم ها علیه ایران را سخت تر کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در راستای مواضع غیر قانونی این کشور افزود: گزارش آژنس تاکید دارد که ما پرسش ها و نگرانی هایی در باره فعالیت های هسته ای ایران داریم و اگر تهران به روند جاری ادامه دهد و به شیوه ای سازنده با جامعه جهانی همکاری نکند با "فشارهای بیشتری" از جمله تحریم ها روبرو خواهد شد.

آلمان یکی دیگر از کشورهای عضو گروه 1+5 ضمن ابراز نگرانی از گزارش آژانس بدون توجه به مواضع شفاف ایران از این کشور خواست تا وارد گفتگویی صادقانه شود.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه این کشور تهدید کرد که در صورت عدم ورود ایران به گفتگوهای صادقانه، تهران با تحریم هایی روبرو خواهد شد.

وستروله مدعی شد: جامعه جهانی دیگر نسبت به وعده هایی که داده صبر نخواهد کرد و در صورتی که ایران به همکاریها ادامه ندهد تحریم های بیشتر را رد نمی کنم.

اما این اظهارنظرها از سوی محافل و اعضای غربی گروه 1+5 در حالی است که روسیه در آخرین واکنش مخالفت خود را با تحریم سخت اعلام کرده است.

"سرگئی ریابکف" معاون وزیر خارجه روسیه که پس از ارائه گزارش آژانس گفتگو می کرد بار دیگر بر مخالفت کشورش با اعمال تحریم هایی که وی از آن به تحریم های فلج کننده یاد کرد، تاکید کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد: اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران برای ما کاملاً غیر قابل پذیرش است.

وی موضع کشورش را در قبال موضوع هسته ای ایران همان موضع سابق خواند و گفت: ما همیشه طرفدار یافتن راه حلی برای موضع هسته ای ایران از طریق گفتگو و در صورت امکان از طریق تعامل بوده ایم.