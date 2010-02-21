غلامرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت :40 داستان کوتاه از کنفانی ترجمه کرده‌ام که همراه با مقدمه‌ای درباره زندگی و آثار این نویسنده در کتابی به اسم "قصه‌ها" منتشر خواهد شد.

وی افزود: این کتاب در حجمی حدود 350 صفحه توسط انتشارات کارنامه به چاپ می‌رسد و هم اکنون برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است.

این مترجم پیش از این کتاب " قندیل کوچک" را از کنفانی به فارسی ترجمه کرده که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.

امامی همچنین اخیراً تالیف کتابی به نام "راز قلعه" را به پایان رسانده است. این کتاب که داستان آن الهام‌ گرفته از داستانهای مثنوی است ماجرای سفرمردی را روایت می کند که به یک قلعه می‌رسد. هر کس به این قلعه می‌رود، فردا جنازه‌اش را می‌یابند، اما قهرمان داستان پس از ورود به قلعه، زنده می ماند و ....

این نویسنده و مترجم درباره "رازقلعه" گفت: این کتاب برای نوجوانان است و در 24 صفحه همراه با تصویرگری محمد خواجه محمدی توسط نشر شهر عرضه می‌شود.