برتری پرگل بارسلونا مقابل راسینگ سانتاندر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه "نیوکمپ" با نتیجه 4 بر صفر مقابل راسینگ سانتاندر به پیروزی رسید. برای بارسا در این دیدار اینیستا (7)، تیه ری آنری (29)، رافائل مارکز (34) و تیاگو آلکانتارا (84) گلزنی کردند.
سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر یک از سد میزبان خود مایورکا گذشت. سوارز در دقیقه 5 تیم مایورکا را پیش انداخت و ناواس (23)، دراگوتینوویچ (57) و پروتی (62) گلهای سویا را به ثمر رساندند. رامیس از مایورکا در دقیقه 45 و نگردو و زوکورا از تیم سویا به ترتیب در دقایق 25 و 90 با کارت قرمز از زمین اخراج شدند.
- هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* مالاگا - اسپانیول
* آتلتیک بیلبائو - تنه ریف
* اوساسونا - رئال وایادولید
* رئال زاراگوزا - اسپورتینگ گیخون
* آلمریا - آتلتیکو مادرید
* رئال مادرید - والنسیا
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 58 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- رئال مادرید 53 امتیاز
3- والنسیا 43 امتیاز
4- سویا 42 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- تنه ریف 20 امتیاز
19- رئال وایادولید 19 امتیاز
20- خه رس 11 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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