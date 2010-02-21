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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۴

هفته بیست و سوم لالیگا/

برتری پرگل بارسلونا مقابل راسینگ سانتاندر

برتری پرگل بارسلونا مقابل راسینگ سانتاندر

تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در دیدار مقابل راسینگ سانتاندر به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه "نیوکمپ" با نتیجه 4 بر صفر مقابل راسینگ سانتاندر به پیروزی رسید. برای بارسا در این دیدار اینیستا (7)، تیه ری آنری (29)، رافائل مارکز (34) و تیاگو آلکانتارا (84) گلزنی کردند.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر یک از سد میزبان خود مایورکا گذشت. سوارز در دقیقه 5 تیم مایورکا را پیش انداخت و ناواس (23)، دراگوتینوویچ (57) و پروتی (62) گل‌های سویا را به ثمر رساندند. رامیس از مایورکا در دقیقه 45 و نگردو و زوکورا از تیم سویا به ترتیب در دقایق 25 و 90 با کارت قرمز از زمین اخراج شدند.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* مالاگا - اسپانیول
* آتلتیک بیلبائو - تنه ریف
* اوساسونا - رئال وایادولید
* رئال زاراگوزا - اسپورتینگ گیخون
* آلمریا - آتلتیکو مادرید
* رئال مادرید - والنسیا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 58 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- رئال مادرید 53 امتیاز
3- والنسیا 43 امتیاز
4- سویا 42 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- تنه ریف 20 امتیاز
19- رئال وایادولید 19 امتیاز
20- خه رس 11 امتیاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 1037915

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